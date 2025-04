Roma vs Juventus FC

Près de deux semaines après son limogeage, Thiago Motta a mis les choses au clair sur sa relation avec la Juventus, samedi.

Éjecté du banc turinois plus tôt que prévu, Thiago Motta n’a visiblement pas digéré son départ. Derrière les sourires de façade, des rancœurs profondes remontent à la surface. Entre critiques virulentes, rumeurs de tensions internes et contre-attaque médiatique, l’épisode Motta à la Juventus laisse une empreinte plus amère qu'attendue. Le technicien de 42 ans, réputé pour son jeu ambitieux, a décidé de sortir du silence.