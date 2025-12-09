Sergio Ramos de retour au Real ? La rumeur enflamme Madrid

Rapidement, la possibilité d’un retour de Sergio Ramos en Europe a fait émerger une rumeur particulièrement puissante en Espagne : revoir l’ancien capitaine sous le maillot du Real Madrid. Depuis quatre ans, ce scénario semblait impensable, mais la situation actuelle du club donne un nouvel écho à cette hypothèse. Les blessures se multiplient dans la défense madrilène et alimentent un débat public intense.

Sergio Ramos est évoqué alors que la liste des indisponibles s’allonge. Eder Militão, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy et Trent Alexander-Arnold sont tous absents. Antonio Rüdiger revient seulement d’une lésion à l’ischiojambier, tandis que Dean Huijsen reste incertain pour affronter Manchester City, ce mercredi (21h). Dans ce contexte, plusieurs observateurs estiment que Sergio Ramos pourrait offrir une solution immédiate, avec son expérience, sa connaissance du club et sa personnalité de leader.