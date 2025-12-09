Sergio Ramos a relancé malgré lui une vague de spéculations qui secoue Madrid depuis son départ annoncé de Monterrey. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, le défenseur espagnol cherche une dernière opportunité au plus haut niveau, et son nom réapparaît dans les débats avec insistance. Tandis que plusieurs clubs européens se renseignent, certains imaginent même un scénario inattendu : un retour de Sergio Ramos au Real Madrid. Une hypothèse qui divise, mais qui suffit à enflammer toute la capitale.
Sergio Ramos de retour au Real ? La rumeur enflamme Madrid
Sergio Ramos veut revenir en Europe
Sergio Ramos a surpris le Mexique en confirmant la fin de son aventure avec Monterrey, après 32 apparitions et 7 buts. Le défenseur de 39 ans a livré un message fort sur ses réseaux sociaux : « Nous sommes tristes, mais avec la conscience tranquille d’avoir tout donné sur le terrain. Il faut apprendre, se relever et savoir que cela fait aussi partie du football. La plus grande peine est de ne pas avoir offert une nouvelle finale aux supporters, qui sont ceux qui le méritent le plus. Merci toujours pour votre soutien. Allez Monterrey ! ». Une déclaration qui a immédiatement relancé les discussions sur son avenir.
Sergio Ramos, qui aura 40 ans en mars, souhaite désormais se repositionner au plus haut niveau européen pour maximiser ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026. La presse explique que Sergio Ramos s’estime encore capable de répondre à l’intensité du Vieux Continent et veut se rendre plus visible aux yeux de Luis De la Fuente. Dans cette perspective, son nom a déjà circulé du côté de l’AC Milan d’après les médias italiens, preuve que sa carrière reste au centre des attentions malgré son âge et son passage au Mexique.
Sergio Ramos s’invite dans les discussions au Real Madrid
Rapidement, la possibilité d’un retour de Sergio Ramos en Europe a fait émerger une rumeur particulièrement puissante en Espagne : revoir l’ancien capitaine sous le maillot du Real Madrid. Depuis quatre ans, ce scénario semblait impensable, mais la situation actuelle du club donne un nouvel écho à cette hypothèse. Les blessures se multiplient dans la défense madrilène et alimentent un débat public intense.
Sergio Ramos est évoqué alors que la liste des indisponibles s’allonge. Eder Militão, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy et Trent Alexander-Arnold sont tous absents. Antonio Rüdiger revient seulement d’une lésion à l’ischiojambier, tandis que Dean Huijsen reste incertain pour affronter Manchester City, ce mercredi (21h). Dans ce contexte, plusieurs observateurs estiment que Sergio Ramos pourrait offrir une solution immédiate, avec son expérience, sa connaissance du club et sa personnalité de leader.
Le retour de Ramos au Real divise Madrid
Parmi ceux qui défendent l’idée d’un retour de Sergio Ramos, le journaliste Juanfe Sanz du Chiringuito s’est montré particulièrement élogieux : « Six mois ? Le meilleur défenseur dont disposerait le Real Madrid. Rétablir l’ordre et le contrôle dans les vestiaires. Un leader ». Ce message a enflammé les réseaux sociaux, d’autant que Sergio Ramos l’a lui-même liké, ce qui a renforcé les spéculations autour d’un comeback potentiel au Bernabéu.
Cependant, la perspective d’un retour de Sergio Ramos ne fait pas l’unanimité. Certains analystes jugent cette idée totalement irréaliste. Ivan Vargas, journaliste chez Fichajes.com, a coupé court : « Ce sont des rumeurs. Il n’y a aucune chance qu’il revienne au Real Madrid. Il n’est pas parti dans les meilleures conditions en raison du problème de sa prolongation et du désaccord avec Florentino Pérez et il n’est vraiment pas au niveau exigé par le Real Madrid. Sinon, il ne serait pas au Mexique, mais dans un championnat plus important ». Un avis tranché qui ramène à une réalité moins romantique.
Un retour utopique pour Sergio Ramos avec la Roja ?
Au-delà du Real Madrid, l’objectif principal de Sergio Ramos reste un retour en sélection. Mais même là, le chemin semble bouché. Selon les propos rapportés par Foot Mercato, Ivan Vargas estime que Sergio Ramos n’a quasiment aucune chance de revenir chez les Roja, même en signant dans un club de premier plan. Il ajoute : « Il n’a pas de bonnes relations avec De la Fuente. De la Fuente l’a écarté lorsqu’il a voulu participer aux Jeux olympiques ».
Luis De la Fuente, interrogé en 2021 lorsqu’il dirigeait l’Espagne Espoirs, avait déclaré à propos de Sergio Ramos : « Sergio Ramos avait les mêmes chances que n’importe quel autre footballeur espagnol, mais j’avais une idée très claire dès le début. Je voulais compter sur des joueurs qui l’ont mérité, avec lesquels j’ai travaillé et que je connais parfaitement. ». Si le sélectionneur applique les mêmes critères aujourd’hui, Sergio Ramos risque fort de voir la Coupe du Monde 2026 lui échapper, malgré son ambition intacte.