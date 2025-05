C. Ancelotti

Au lendemain de son annonce, la nomination de Carlo Ancelotti ne fait pas l’unanimité au Brésil.

L’annonce a d’abord été perçue comme un coup de génie footballistique : Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção. Un nom mythique pour une sélection historique, et un mariage qui a de quoi faire rêver. Pourtant, derrière cette nomination, applaudie à l’international, les remous politiques et judiciaires s’accumulent au Brésil. Une affaire de football qui se transforme en dossier d'État, sur fond de manœuvres internes à la CBF et de bataille pour le pouvoir.