Muet en championnat, Neymar surgit à l’heure parfaite face à Flamengo. Son retour sonne comme un avertissement pour tout le Brésil, même les adversaires.

Après plusieurs semaines loin des terrains, Neymar a signé un retour fracassant avec Santos. Contre Flamengo, dans un match tendu jusqu’au bout, il a frappé. Une réalisation tardive, mais précieuse. Le public s’enflamme, la presse s’emballe. Un but qui relance plus qu’un match, il redonne vie à une équipe, à une saison. Et Neymar, à 33 ans, veut plus que jamais redevenir incontournable.