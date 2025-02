Saint-Brieuc dompte Nice et signe l’exploit de la Coupe de France

Cannes vs Dives-Cabourg

Strasbourg vs Angers

Toulouse vs Guingamp

Stade Briochin vs Nice

Saint-Brieuc crée l’exploit en éliminant Nice de la Coupe de France. Un doublé de Boudin propulse le club de National 2 en quarts de finale.

L’OGC Nice, pourtant favori, est tombé face à Saint-Brieuc en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une soirée historique pour le club breton, qui s’impose 2-1 face aux Aiglons.

Sur les dix premiers du championnat, seuls le PSG et Brest sont encore en lice. Un fait marquant, d’autant plus que ces deux équipes pourraient se retrouver à la fin du fin du mois en Coupe de France, pour ce qui serait leur quatrième affrontement en février, après leurs trois duels en championnat et Ligue des champions.

Avec cette avalanche d’éliminations, cette Coupe de France s’annonce plus ouverte que jamais. Et Saint-Brieuc, tombeur de Nice, peut rêver encore plus grand.