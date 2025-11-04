Retour explosif à Anfield : Alexander-Arnold face aux fantômes de Liverpool

Les théoriciens du complot ont réagi immédiatement. Moins de dix minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de Ligue des champions du Real Madrid contre Marseille, Trent Alexander-Arnold s'est effondré en tenant son ischio-jambier. Il avait ce regard résigné sur le visage, combiné avec le hochement de tête, l'expression de douleur et l'acceptation que quelque chose n'allait pas et ne pouvait être immédiatement réparé.

Et il ne se trompait pas. Alexander-Arnold s'était bien claqué l'ischio-jambier, comme Madrid l'a confirmé dans les 24 heures suivantes. Deux réactions possibles s'offraient alors. La première était celle de la sympathie pour un joueur qui faisait ses débuts dans un nouveau club, un nouveau pays, et qui aurait pu se passer d'un passage immédiat à l'infirmerie. La seconde, et certes plus liverpuldienne, ressemblait plutôt à : « Ça ne pouvait pas arriver à un plus gentil garçon... »

Ces théoriciens du complot ont immédiatement souligné que la blessure d'Alexander-Arnold lui offrirait potentiellement une « opportunité » d'éviter le retour à Anfield qui avait été ajouté au calendrier de Madrid lorsqu'ils ont hérité de Liverpool pour la deuxième saison consécutive en phase de ligue de la Ligue des champions. Le défenseur anglais n'a guère reçu les adieux les plus chaleureux lorsqu'il a quitté Merseyside en mai dernier, donc ne pas avoir à affronter cette même atmosphère hostile si tôt aurait probablement bien arrangé Alexander-Arnold.

Quoi qu'il en soit, il s'est rétabli à temps et fait partie de l'effectif de Xabi Alonso pour la rencontre de mardi entre deux des équipes les plus titrées d'Europe. Reste à voir quel rôle Alexander-Arnold jouera réellement. Car s'il a retrouvé sa forme physique, il attend toujours de vraiment marquer de son empreinte Los Blancos après son transfert estival de 12 millions d'euros qui a permis à Alexander-Arnold de réaliser ses « rêves ».