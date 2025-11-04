Alexander-Arnold Anfield return GFXGetty/GOAL
Retour explosif à Anfield : Alexander-Arnold face aux fantômes de Liverpool

Trent Alexander-Arnold effectue mardi son retour très attendu à Anfield, sept mois après avoir quitté Liverpool dans la polémique pour rejoindre le Real Madrid contre 12 millions d'euros. Blessé dès le premier match de Ligue des champions contre Marseille, le latéral anglais de 27 ans n'a disputé que 156 minutes sous les couleurs madrilènes et attend toujours sa première passe décisive ou son premier but. Xabi Alonso lui préfère Federico Valverde au poste de latéral droit, tandis que Dani Carvajal reste le capitaine incontesté malgré sa blessure récente. Alexander-Arnold, qui prend trois heures de cours d'espagnol par semaine, se dit heureux à Madrid mais doit encore convaincre sportivement. Son retour dans un Anfield hostile pourrait marquer un tournant dans sa carrière madrilène.

Les théoriciens du complot ont réagi immédiatement. Moins de dix minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de Ligue des champions du Real Madrid contre Marseille, Trent Alexander-Arnold s'est effondré en tenant son ischio-jambier. Il avait ce regard résigné sur le visage, combiné avec le hochement de tête, l'expression de douleur et l'acceptation que quelque chose n'allait pas et ne pouvait être immédiatement réparé.

Et il ne se trompait pas. Alexander-Arnold s'était bien claqué l'ischio-jambier, comme Madrid l'a confirmé dans les 24 heures suivantes. Deux réactions possibles s'offraient alors. La première était celle de la sympathie pour un joueur qui faisait ses débuts dans un nouveau club, un nouveau pays, et qui aurait pu se passer d'un passage immédiat à l'infirmerie. La seconde, et certes plus liverpuldienne, ressemblait plutôt à : « Ça ne pouvait pas arriver à un plus gentil garçon... »

Ces théoriciens du complot ont immédiatement souligné que la blessure d'Alexander-Arnold lui offrirait potentiellement une « opportunité » d'éviter le retour à Anfield qui avait été ajouté au calendrier de Madrid lorsqu'ils ont hérité de Liverpool pour la deuxième saison consécutive en phase de ligue de la Ligue des champions. Le défenseur anglais n'a guère reçu les adieux les plus chaleureux lorsqu'il a quitté Merseyside en mai dernier, donc ne pas avoir à affronter cette même atmosphère hostile si tôt aurait probablement bien arrangé Alexander-Arnold.

Quoi qu'il en soit, il s'est rétabli à temps et fait partie de l'effectif de Xabi Alonso pour la rencontre de mardi entre deux des équipes les plus titrées d'Europe. Reste à voir quel rôle Alexander-Arnold jouera réellement. Car s'il a retrouvé sa forme physique, il attend toujours de vraiment marquer de son empreinte Los Blancos après son transfert estival de 12 millions d'euros qui a permis à Alexander-Arnold de réaliser ses « rêves ».

    Des débuts en demi-teinte

    Alonso a répété à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi la déroute de son équipe contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du monde des clubs que ce n'était pas vraiment son équipe madrilène qui avait été balayée par les Parisiens au MetLife Stadium sous la chaleur américaine. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas eu assez de temps avec l'effectif et qu'il travaillait, en effet, avec une formation épuisée qui se remettait encore de la perte de Carlo Ancelotti, entraîneur de longue date qui avait apporté tant de succès au club. Il ne pouvait faire mieux, a-t-il insisté.

    Une chose qu'il a faite, cependant, a été de faire confiance à Alexander-Arnold. L'Anglais était titulaire dès le départ et a démarré les cinq premiers matches du tournoi. Beaucoup des coups de maître caractéristiques de Trent étaient immédiatement visibles : passes tendues, dribbles vagabonds, la compréhension des types d'angles que peu de défenseurs ayant joué au football comprennent vraiment. Mais il y avait aussi ses lacunes défensives largement médiatisées et discutées, le flanc droit de Madrid étant exploité à plusieurs reprises par les adversaires.

    Lors de la demi-finale, Alexander-Arnold a été écarté en raison d'une gêne musculaire subie à l'entraînement, évitant ainsi la torture d'être mis en pièces par Khvicha Kvaratskhelia alors qu'il regardait depuis le banc sa nouvelle équipe se faire battre 4-0. Federico Valverde a démarré comme latéral droit ce jour-là, comme il le fera probablement mardi également, et il y avait presque un sentiment de soulagement qu'Alexander-Arnold ne soit pas disponible.

    Dans le dur en Liga

    Compte tenu de cette « pré-saison compétitive », on supposait qu'Alexander-Arnold démarrerait sur les chapeaux de roues une fois lui et Madrid de retour en Espagne pour la nouvelle saison. Alonso lui a fait confiance au début puisque le latéral a démarré le match d'ouverture de la saison de Liga, jouant 68 minutes acceptables alors que Madrid peinait à s'imposer 1-0 contre Osasuna.

    Alexander-Arnold a été injustement ciblé par la presse espagnole, et certains médias anglais aussi, mais en vérité, il a livré une prestation typique qui contenait quelques belles passes mais manquait de connexion avec ses coéquipiers. Alonso aime une structure rigide, et Alexander-Arnold ne s'y est pas vraiment conformé. Et donc, bien qu'il n'ait en aucun cas été médiocre, il ressemblait beaucoup à un joueur qui s'adaptait encore à son nouvel environnement.

    L'inquiétude concernant l'adaptation d'Alexander-Arnold s'est intensifiée une semaine plus tard lorsque Dani Carvajal, lui-même encore en train de revenir d'une grave blessure au genou, a démarré le match suivant contre le Real Oviedo. Alexander-Arnold n'a joué que quatre minutes alors que Madrid s'imposait facilement 3-0, et les rapports d'après-match dans les médias locaux suggéraient que les deux effectueraient une rotation à chaque match, quelque chose qu'Alonso pratiquait régulièrement lors de son passage au Bayer Leverkusen. Alexander-Arnold a ensuite obtenu le départ lors de la troisième journée contre Majorque, Carvajal reprenant sa place pour le match suivant.

    Puis est venue cette blessure en Ligue des champions, laissant les statistiques post-Coupe du monde des clubs d'Alexander-Arnold se lire comme suit : cinq apparitions, trois titularisations, 156 minutes jouées et zéro passe décisive ou but.

    Valverde lui barre la route

    Pendant qu'Alexander-Arnold regardait depuis les tribunes, Carvajal avait commencé à retrouver son niveau. Il n'est pas au même niveau que le candidat marginal au Ballon d'Or de la campagne 2023-2024, mais il reste une présence vive qui peut créer des situations en attaque tout en restant solide défensivement. Plus important encore, Carvajal comprend ce que signifie être Madridista. Il est capitaine du club, un vrai leader sur et en dehors du terrain. Il n'est donc pas un joueur facile à mettre sur le banc, et donc lorsqu'Alexander-Arnold s'est blessé, son absence n'a pas nécessairement été tant ressentie.

    Malheureusement pour Carvajal, il a subi une blessure au genou fin octobre qui nécessitera une opération et pourrait l'écarter jusqu'au Nouvel An. Cela aurait, en théorie, ouvert la porte à Alexander-Arnold pour revenir, mais il est resté sur le banc dans les semaines qui ont suivi son rétablissement en grande partie en raison des excellentes performances de Valverde dans ce rôle de dépannage. L'Uruguayen est un footballeur merveilleux capable de jouer à plusieurs postes, et sa nature énergique et disciplinée fait de lui un candidat idéal pour le système d'Alonso.

    Alexander-Arnold était remplaçant non utilisé contre Barcelone et Valence, ce qui rend les chances qu'il soit rétabli dans le onze de départ lors de son retour à Liverpool peu probables, même si Alonso a laissé entendre que le joueur de 27 ans pourrait avoir du temps de jeu. « Il va bien. Il n'a pas joué samedi contre Valence en raison du contexte du match, mais il est disponible pour n'importe quel nombre de minutes », a déclaré l'entraîneur madrilène en conférence de presse lundi. « Demain, il pourra jouer, et après la blessure qu'il a eue, nous avons besoin de ses qualités. Il a de grandes qualités. Il est dans une nouvelle étape pour lui, sportivement, physiquement et mentalement. Nous devons lui donner ce dont il a besoin parce que c'est un joueur exceptionnel que nous avons dans notre effectif. »

    Bien intégré hors terrain

    De son côté, Alexander-Arnold ne semble avoir aucun regret concernant sa décision controversée. Dans une interview avec Prime Video avant la rencontre de mardi, il a révélé qu'il prenait trois heures de cours d'espagnol par semaine et a assez confortablement parcouru une partie de l'interview dans la langue natale de Madrid, ayant déjà montré ses compétences en espagnol lors de sa conférence de presse de présentation en juin au grand dam de certains supporters de Liverpool. Alexander-Arnold a admis qu'il était nerveux à son arrivée mais a depuis gagné en confiance. Ce n'est un secret pour personne qu'il est très ami avec son coéquipier en sélection Jude Bellingham, mais il aurait développé d'autres amitiés autour de Madrid. La vie en Espagne lui réussit également, la nourriture et le soleil l'aidant pendant cette période d'adaptation. Finalement, des performances seront exigées d'Alexander-Arnold, mais pour l'instant il y a peu d'inquiétude dans la capitale qu'il devienne un flop.

    Le retour sous les projecteurs

    Quel que soit le temps qu'il jouera, le match de mardi sera dominé par la présence d'Alexander-Arnold. Naturellement, la majorité des questions d'avant-match posées au camp de Liverpool se sont concentrées sur le latéral de retour. « C'était mon vice-capitaine la saison dernière et j'ai des souvenirs de travail avec lui qui n'étaient que positifs, et j'ai des souvenirs de l'avoir regardé à la télévision qui étaient aussi uniquement positifs », a déclaré l'entraîneur des Reds, Arne Slot. « Je peux me souvenir de plusieurs grands moments de lui sous un maillot de Liverpool. Il recevra un accueil chaleureux de ma part. »

    Virgil van Dijk, sans surprise, a été bien plus sévère dans son évaluation des choses : « Je ne lui ai pas beaucoup parlé depuis le transfert. Ce n'est rien de personnel, je vis ma vie et il a sa vie à Madrid. Je pense que c'est un joueur de qualité, un joueur doué, et il a été important pour nous toutes ces années. J'étais donc heureux de l'avoir dans mon équipe, mais maintenant c'est un adversaire. S'il joue, nous devons lui rendre très difficile de faire ce qu'il sait bien faire. »

    Ce sentiment résume probablement le sentiment général parmi les supporters de Liverpool alors qu'ils se préparent à « accueillir » leur ancien héros local. Alexander-Arnold a évité les projecteurs depuis son transfert en raison de ses problèmes de blessure, mais maintenant il sera de retour sous les feux de la rampe, peut-être au pire endroit possible. Alexander-Arnold pourrait, bien sûr, faire taire les sifflets probables du Kop avec une performance de virtuose, la première de sa carrière madrilène. Cependant, compte tenu de ce qui s'est passé auparavant dans sa carrière aux Blancos, une apparition discrète depuis le banc est probablement tout ce qu'on peut attendre de lui pour le moment.

