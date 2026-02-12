Rennes-PSG : Luis Enrique annonce le money time, recadre sur les salaires et lâche des vérités

Le Classique remporté avec autorité ne suffit pas à rassasier Luis Enrique. L’entraîneur parisien regarde plus loin. Il voit la ligne droite. Il la nomme clairement : le money time.

Avant même d’évoquer Rennes, il insiste sur le travail effectué ces derniers jours. Le calendrier a offert une rare respiration. L’occasion d’approfondir certains réglages.

« La semaine dernière et cette semaine, on a pu travailler des choses tactiques, le travail avec et sans ballon. Plein de choses qu'on travaille habituellement en vidéo. Là on a du temps et beaucoup de jours entre les matchs. On doit continuer de s'améliorer parce que les rivaux s'adaptent. La partie importante de la saison arrive et il faut être prêt », a lancé le technicien espagnol au micro de PSGTV avant la conférence de presse.

Le message reste limpide. Paris avance en tête, mais rien n’est figé. Lens et Lyon suivent. Chaque point compte. Les Lensois rêvent d’ailleurs sérieusement du titre, comme l’a souligné leur coach Pierre Sage.