Après le Classique, le PSG utilise une vidéo de Dro Fernandez pour chambrer l’OM

Dimanche soir, Dro Fernandez a goûté pour la première fois à l’ambiance du Parc des Princes. Recruté en janvier dernier, le milieu espagnol portait le numéro 27 et figurait sur le banc au coup d’envoi du Classique. Jusque-là, son intégration restait discrète. Non qualifié pour le match face à Newcastle en Ligue des champions, il avait également observé la victoire à Strasbourg depuis le banc, à la Meinau.

Face à Marseille, le staff a choisi le moment parfait. À la 75e minute, juste après le cinquième but inscrit par Lee Kang-in, Luis Enrique a lancé sa nouvelle recrue. Dro Fernandez a remplacé Senny Mayulu, dans un rôle de relayeur droit porté vers l’attaque.