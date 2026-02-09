Le Classique remporté largement par le PSG face à l’OM (5-0) n’a pas seulement confirmé la domination parisienne. Il a aussi offert un premier éclair signé Dro Fernandez. Entré en jeu en fin de match, le jeune Espagnol a suffisamment impressionné pour devenir, dès le lendemain, un outil de chambrage assumé par le club parisien.
Après le Classique, le PSG utilise une vidéo de Dro Fernandez pour chambrer l’OM
- AFP
Une première très attendue au Parc des Princes
Dimanche soir, Dro Fernandez a goûté pour la première fois à l’ambiance du Parc des Princes. Recruté en janvier dernier, le milieu espagnol portait le numéro 27 et figurait sur le banc au coup d’envoi du Classique. Jusque-là, son intégration restait discrète. Non qualifié pour le match face à Newcastle en Ligue des champions, il avait également observé la victoire à Strasbourg depuis le banc, à la Meinau.
Face à Marseille, le staff a choisi le moment parfait. À la 75e minute, juste après le cinquième but inscrit par Lee Kang-in, Luis Enrique a lancé sa nouvelle recrue. Dro Fernandez a remplacé Senny Mayulu, dans un rôle de relayeur droit porté vers l’attaque.
- AFP
Propreté technique et personnalité affirmée
Dès ses premières touches, le jeune Espagnol a affiché une sérénité frappante. Peu de déchets. Des choix simples. Une vraie aisance sous pression. On l’a vu se sortir proprement du pressing de Pierre-Emile Hojbjerg dans le temps additionnel, avant de subir une faute appuyée d’un joueur marseillais.
Mais la séquence qui a fait réagir le Parc est venue quelques minutes plus tôt. Face au même Hojbjerg, Dro Fernandez a enchaîné un contrôle et un dribble tout en finesse, laissant son adversaire sur place. Le geste a fait sourire Luis Enrique. Surtout, il a permis à Lee Kang-in de poursuivre l’action. Le style, oui, mais toujours utile.
- Getty Images
Une vidéo pour chambrer l’OM
Après la rencontre, le PSG n’a pas tardé à exploiter l’instant. Une vidéo de cette action technique a circulé sur les canaux du club, clin d’œil appuyé à la soirée difficile vécue par l’Olympique de Marseille. Un détail, peut-être, mais révélateur de l’impact immédiat du jeune milieu.
- AFP
Des mots simples et sincères
Au micro de PSG TV, Dro Fernandez n’a pas caché son émotion : « Ça a été mon premier match, et je suis très heureux. Je me suis senti très à l'aise et je voudrais remercier tous mes coéquipiers qui m'ont facilité la tâche, ainsi que tout le personnel. L’atmosphère du stade ? C'est incroyable ! La vérité, c'est que je n'imaginais pas autant d'ambiance... Je suis très reconnaissant envers les supporters qui nous ont soutenus et qui continuent à le faire ».
Un premier soir court. Mais déjà mémorable.