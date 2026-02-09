Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Après le Classique, le PSG utilise une vidéo de Dro Fernandez pour chambrer l’OM

Un premier pas, un geste de classe et une séquence qui fait le tour des réseaux : Dro Fernandez a marqué son entrée au PSG.

Le Classique remporté largement par le PSG face à l’OM (5-0) n’a pas seulement confirmé la domination parisienne. Il a aussi offert un premier éclair signé Dro Fernandez. Entré en jeu en fin de match, le jeune Espagnol a suffisamment impressionné pour devenir, dès le lendemain, un outil de chambrage assumé par le club parisien.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Une première très attendue au Parc des Princes

    Dimanche soir, Dro Fernandez a goûté pour la première fois à l’ambiance du Parc des Princes. Recruté en janvier dernier, le milieu espagnol portait le numéro 27 et figurait sur le banc au coup d’envoi du Classique. Jusque-là, son intégration restait discrète. Non qualifié pour le match face à Newcastle en Ligue des champions, il avait également observé la victoire à Strasbourg depuis le banc, à la Meinau.

    Face à Marseille, le staff a choisi le moment parfait. À la 75e minute, juste après le cinquième but inscrit par Lee Kang-in, Luis Enrique a lancé sa nouvelle recrue. Dro Fernandez a remplacé Senny Mayulu, dans un rôle de relayeur droit porté vers l’attaque.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    Propreté technique et personnalité affirmée

    Dès ses premières touches, le jeune Espagnol a affiché une sérénité frappante. Peu de déchets. Des choix simples. Une vraie aisance sous pression. On l’a vu se sortir proprement du pressing de Pierre-Emile Hojbjerg dans le temps additionnel, avant de subir une faute appuyée d’un joueur marseillais.

    Mais la séquence qui a fait réagir le Parc est venue quelques minutes plus tôt. Face au même Hojbjerg, Dro Fernandez a enchaîné un contrôle et un dribble tout en finesse, laissant son adversaire sur place. Le geste a fait sourire Luis Enrique. Surtout, il a permis à Lee Kang-in de poursuivre l’action. Le style, oui, mais toujours utile.

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    Une vidéo pour chambrer l’OM

    Après la rencontre, le PSG n’a pas tardé à exploiter l’instant. Une vidéo de cette action technique a circulé sur les canaux du club, clin d’œil appuyé à la soirée difficile vécue par l’Olympique de Marseille. Un détail, peut-être, mais révélateur de l’impact immédiat du jeune milieu.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    Des mots simples et sincères

    Au micro de PSG TV, Dro Fernandez n’a pas caché son émotion : « Ça a été mon premier match, et je suis très heureux. Je me suis senti très à l'aise et je voudrais remercier tous mes coéquipiers qui m'ont facilité la tâche, ainsi que tout le personnel. L’atmosphère du stade ? C'est incroyable ! La vérité, c'est que je n'imaginais pas autant d'ambiance... Je suis très reconnaissant envers les supporters qui nous ont soutenus et qui continuent à le faire ».

    Un premier soir court. Mais déjà mémorable.

Ligue 1
Rennes crest
Rennes
REN
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
0