Real Madrid, Xabi Alonso réclame un renfort inattendu

Depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso insiste sur la nécessité de renforcer son effectif. Pourtant, en interne, la direction du Real Madrid ne semble pas disposée à accélérer sur le marché des transferts. Le club estime disposer d’un groupe compétitif, capable de répondre aux exigences des grandes échéances à venir. Une lecture que ne partage pas totalement Xabi Alonso, convaincu qu’un profil bien précis pourrait apporter un équilibre supplémentaire à son équipe.

Cette divergence de vision alimente les discussions en coulisses. L’ancien milieu de terrain, désormais entraîneur, connaît parfaitement les exigences du très haut niveau et anticipe les difficultés liées à l’enchaînement des matches. Pour lui, le renfort demandé ne relève pas du luxe, mais d’un besoin fonctionnel. C’est précisément à ce stade que le nom de Ruben Neves commence à s’imposer dans le débat madrilène.