Au Real Madrid, chaque semaine peut faire basculer un projet. Alors que les échéances s’accumulent et que la marge d’erreur se réduit, Xabi Alonso avance sur une ligne de crête. Résultats, vestiaire, attentes de la direction : tout est scruté. Dans ce contexte tendu, l’entraîneur madrilène ne se contente pas de gérer l’existant. En interne, il insiste pour obtenir un renfort précis, à contre-courant des habitudes galactiques du club. Une demande ciblée, stratégique et révélatrice des priorités actuelles du technicien basque.
Real Madrid, Xabi Alonso réclame un renfort inattendu
Une période charnière pour Xabi Alonso et le Real Madrid
Le Real Madrid aborde une séquence décisive de sa saison. Ce dimanche, les Merengues défient le Betis avec l’obligation de s’imposer, après la victoire du FC Barcelone chez l’Espanyol la veille (0-2). Un faux pas compliquerait sérieusement la situation en Liga, où chaque point compte dans la lutte au sommet. Dans la foulée, le calendrier s’intensifie avec la Supercoupe d’Espagne, et une demi-finale très attendue face à l’Atlético de Madrid, avant une éventuelle finale.
Selon la presse espagnole, cet enchaînement de rencontres pèsera lourd dans l’avenir de Xabi Alonso. En cas de contre-performances, le sort du technicien basque pourrait être rapidement scellé. Une pression d’autant plus forte que le Real Madrid devra composer sans Kylian Mbappé, même si certains scénarios optimistes laissent entrevoir un retour possible pour le choc face aux Colchoneros. Dans ce climat, Xabi Alonso tente de sécuriser son projet sportif en réclamant des ajustements ciblés à sa direction.
Xabi Alonso réclame du renfort, le Real joue la montre
Depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso insiste sur la nécessité de renforcer son effectif. Pourtant, en interne, la direction du Real Madrid ne semble pas disposée à accélérer sur le marché des transferts. Le club estime disposer d’un groupe compétitif, capable de répondre aux exigences des grandes échéances à venir. Une lecture que ne partage pas totalement Xabi Alonso, convaincu qu’un profil bien précis pourrait apporter un équilibre supplémentaire à son équipe.
Cette divergence de vision alimente les discussions en coulisses. L’ancien milieu de terrain, désormais entraîneur, connaît parfaitement les exigences du très haut niveau et anticipe les difficultés liées à l’enchaînement des matches. Pour lui, le renfort demandé ne relève pas du luxe, mais d’un besoin fonctionnel. C’est précisément à ce stade que le nom de Ruben Neves commence à s’imposer dans le débat madrilène.
Xabi Alonso veut Ruben Neves au Real Madrid
D’après les informations relayées par la Cadena COPE, Ruben Neves est le joueur que Xabi Alonso souhaite prioritairement voir débarquer au Real Madrid. Le milieu de terrain portugais, actuellement sous contrat avec Al-Hilal, correspond au profil recherché : expérience, discipline tactique et qualité de relance. Ruben Neves n’est pas un inconnu dans les discussions madrilènes, son nom ayant déjà circulé à plusieurs reprises ces derniers mois.
Foot Mercato indique que certains médias saoudiens avaient même évoqué un accord déjà bouclé pour l’arrivée de Ruben Neves à Madrid, des informations rapidement nuancées par la presse espagnole. Si le dossier est loin d’être finalisé, l’intérêt de Xabi Alonso pour Ruben Neves apparaît bien réel. Le coach voit en lui un renfort capable de stabiliser le milieu dans une période où le Real Madrid manque parfois de maîtrise dans les temps faibles.
Ruben Neves, une cible astucieuse pour Xabi Alonso et le Real
L’attrait de Ruben Neves repose aussi sur des considérations économiques. En fin de contrat en juin avec Al-Hilal, le Portugais pourrait quitter Riyad pour un montant jugé raisonnable dès le mercato hivernal. Une donnée qui renforce l’insistance de Xabi Alonso auprès de sa direction. Dans un contexte où le Real Madrid reste vigilant sur ses investissements, le profil de Ruben Neves coche plusieurs cases.
Interrogé récemment, Xabi Alonso a d’ailleurs résumé sa philosophie avec lucidité : « C’est notre obligation d’être attentifs. Nous sommes satisfaits de l’effectif, mais nous devons toujours être attentifs pour pouvoir nous améliorer si des possibilités ou des besoins spécifiques se présentent ». Reste à savoir si la direction du Real Madrid répondra favorablement à la demande de Xabi Alonso. Les dernières tendances laissent entendre que le club pourrait rester inflexible et privilégier la continuité, au moins jusqu’à la fin de la saison. Dans ce scénario, Xabi Alonso devra composer avec les forces en présence, sans l’apport de Ruben Neves, malgré son insistance.