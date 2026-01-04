Real Madrid - Bétis Séville : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un match pour chasser les doutes et lancer 2026 sous de meilleurs auspices. Ce dimanche après-midi (16h15) au Santiago Bernabéu, le Real Madrid reçoit le Betis Séville avec une obligation de résultat immédiate. Relégués à sept points du Barça, les hommes de Xabi Alonso n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rivaliser pour le titre. Après une fin d'année 2025 marquée par la "panique" et les critiques sur le jeu, l'heure est à la sérénité et à la prospérité, comme l'a promis le technicien basque. Mais le contexte reste électrique : Vinicius Jr, sifflé par son propre public et auteur d'une rupture symbolique sur les réseaux sociaux, joue sa rédemption. Une performance de haut vol est attendue pour recoller les morceaux avec l'aficion avant la Supercoupe.

L'infirmerie pleine et le casse-tête d'Alonso

Pour ce premier test de l'année, Alonso doit bricoler. L'absence de Kylian Mbappé, blessé au genou jusqu'à fin janvier après une année record, est un coup dur immense. Sans son meilleur buteur, et avec une défense décimée (Militao, Alaba absents, Carvajal à peine de retour), le Real va devoir se réinventer. Rodrygo, dont l'avenir est en suspens, aura la lourde tâche de mener l'attaque, épaulé par la créativité d'Arda Güler. La défense expérimentale, avec possiblement le jeune Huijsen ou un Tchouaméni redescendu, devra tenir le choc face aux assauts andalous.

Le Betis, un visiteur qui ne perd pas

En face, le Betis n'a rien d'une victime expiatoire. Sixièmes et invaincus à l'extérieur cette saison (la seule équipe de Liga dans ce cas), les hommes de Manuel Pellegrini sont des voyageurs redoutables. Avec des talents offensifs comme Antony, Cucho Hernández et le créateur Pablo Fornals, ils ont les armes pour punir une défense madrilène fébrile. D'autant que l'historique récent invite à la méfiance : le Betis a souvent accroché le Real au Bernabéu ces dernières années, multipliant les matchs nuls.

Un tournant avant la tempête de janvier

Ce duel est donc bien plus qu'une simple reprise. C'est un tournant psychologique avant un mois de janvier infernal (Supercoupe, Coupe du Roi, Liga). Une victoire convaincante apaiserait les tensions internes, ferait taire les rumeurs de crise (y compris l'affaire Itziar Gonzalez) et lancerait la chasse au Barça. Un faux pas, en revanche, replongerait la Maison Blanche dans la tourmente et mettrait une pression insoutenable sur Xabi Alonso avant le derby madrilène en Arabie Saoudite. Madrid retient son souffle.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Bétis Séville

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et le Betis Séville se tient ce dimanche 4 janvier 2026 à partir de 16h15, heure française, au Stade Santiago Bernabeu.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

La trêve hivernale a permis au Real Madrid de poursuivre le travail de récupération de plusieurs joueurs blessés, mais la situation reste délicate sur le flanc droit de la défense. Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold sont toujours indisponibles et ne devraient pas faire leur retour avant fin janvier, voire début février. Éder Militão, autre élément majeur du secteur défensif, reste quant à lui éloigné des terrains pour encore plusieurs mois. Federico Valverde, souvent utilisé en solution de dépannage à droite, a ressenti une gêne avant Noël mais pourrait être opérationnel.

Le Real devra également composer sans Kylian Mbappé, touché au genou à l’entraînement cette semaine, ainsi que Brahim Díaz, retenu par la CAN. Initialement annoncé absent pour une longue période, l’attaquant français pourrait toutefois viser un retour plus rapide, avec en ligne de mire la Supercoupe.

Sur le plan offensif, Gonzalo García, toujours muet cette saison, est pressenti pour débuter en pointe face au Betis de Manuel Pellegrini, alors que Madrid entame l’année 2026 avec un effectif encore largement amoindri.

Infos sur l'équipe du Bétis Séville

Du côté du Real Betis, plusieurs absences importantes sont à signaler pour le déplacement au Bernabéu. Isco, touché musculairement, est forfait, tout comme Cédric Bakambu, Abde Ezzalzouli et Sofyan Amrabat, tous retenus par leur sélection pour la CAN.

Des incertitudes subsistent également autour de Junior Firpo et Diego Llorente, tous deux gênés musculairement. Leur participation ne sera décidée qu’au dernier moment par le staff andalou.

En dépit de ces absences, Manuel Pellegrini ne devrait pas bouleverser son onze de départ. Antony est attendu sur le flanc droit, tandis que Cucho Hernández, auteur de sept buts en Liga cette saison, devrait être aligné en pointe pour porter l’animation offensive des Verdiblancos face au Real Madrid.

