Liga, la réponse cash de Zidane à un retour au Real Madrid

Zinedine Zidane a d’ores et déjà pris sa décision pour un retour au Real Madrid.

Zinedine Zidane est toujours libre sur le marché. Depuis la fin de sa deuxième aventure au Real Madrid, le technicien français n’a plus accepté aucune offre. Des décisions qui laissent croire que le champion du monde 1998 ne voudrait officier dans un autre club que le Real. Ces dernières semaines, le nom de Zizou est même évoqué pour prendre la succession de Carlo Ancelotti. Des rumeurs auxquelles Zinedine Zidane a réagi ces dernières semaines.

Zinedine Zidane ne veut plus le Real Madrid

Le Real Madrid est dans le dur depuis quelques semaines. Le club merengue reste deux cuisantes défaites contre le Barça (0-4) et le Milan AC (1-3). Des revers qui ont remis en avant les failles de l’équipe de Carlo Ancelotti cette saison. Le technicien italien, justement, est sur la sellette après les dernières performances des partenaires de Kylian Mbappé. Et forcément, le nom de Zinedine Zidane ressort pour succéder à son ancien mentor sur le banc madrilène. Mais Mundo Deportivo a jeté un coup de froid sur ces rumeurs ce vendredi.

Selon média catalan, Zinedine Zidane aurait fermé la porte à un troisième passage au Real Madrid en tant qu’entraineur après 2016 et 2018 et entre 2019 et 2021. L’ancien capitaine des Bleus attendrait plutôt de prendre la tête de l’Equipe de France en 2026, date de l’expiration du contrat de Didier Deschamps. Ce qui serait compliqué d’autant plus que Deschamps n’est visiblement pas prêt à renoncer à son poste. Et si Zinedine Zidane continue de rejeter toutes les propositions, il n’est pas sûr non plus que les portes de l’Equipe de France lui soient ouvertes après le Mondial 2026.