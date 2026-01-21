Real Madrid : Vinicius revient sur les huées et éclaircit enfin son avenir

Face aux médias de l’UEFA, Vinicius n’a rien esquivé. Le ton est calme, mais les mots portent.

« Les derniers jours ont été très compliqués pour moi, pour tous mes coéquipiers aussi, mais surtout pour moi à cause des sifflets, et à cause de tout ce qui est dit sur moi. Je suis toujours sous les projecteurs et je ne veux pas l’être à cause de choses hors du terrain, je veux l’être à cause de tout ce que j’ai fait pour ce club mais l’exigence est énorme, et je dois continuer tous les jours. J’essaie de tout donner pour ce maillot et le club qui m’a tant donné. Jouer avec Kylian et tous les autres est très facile, nous devons continuer pour que tout puisse revenir à la normale, nous voulons gagner et les supporters aussi, et si nous sommes unis, ce sera plus facile cette saison », a déclaré le Brésilien.

Un discours long, rare, presque introspectif. Le Brésilien rappelle une chose simple : l’exigence madrilène ne laisse aucun répit.