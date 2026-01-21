Il y a des soirées qui changent une trajectoire. Celle vécue mardi soir face à Monaco en Ligue des champions en fait clairement partie pour Vinicius Junior. Contesté quelques jours plus tôt, le Brésilien a rappelé pourquoi il reste l’un des visages forts du Real Madrid, avant de se livrer sans détour sur son présent et son futur.
Real Madrid : Vinicius revient sur les huées et éclaircit enfin son avenir
- AFP
Vinicius Jr, une réponse éclatante sur la scène européenne
Le Real Madrid a frappé fort. Très fort. Face à Monaco, balayé 6-1, les Merengues ont livré une démonstration collective, mais un nom a dominé les débats : Vinicius Junior. Le Brésilien a marqué, offert deux passes décisives et provoqué le but contre son camp de Thilo Kehrer. Tout passait par lui. Tout s’accélérait dès qu’il touchait le ballon.
Une performance majuscule, presque cathartique, après un week-end tendu au Santiago Bernabéu. Contre Levante ce week-end, Vinicius avait quitté la pelouse sous les sifflets. Cette fois, il est sorti avec le sourire. Et surtout avec la parole libérée.
- Getty Images Sport
Le poids des critiques et des sifflets
Face aux médias de l’UEFA, Vinicius n’a rien esquivé. Le ton est calme, mais les mots portent.
« Les derniers jours ont été très compliqués pour moi, pour tous mes coéquipiers aussi, mais surtout pour moi à cause des sifflets, et à cause de tout ce qui est dit sur moi. Je suis toujours sous les projecteurs et je ne veux pas l’être à cause de choses hors du terrain, je veux l’être à cause de tout ce que j’ai fait pour ce club mais l’exigence est énorme, et je dois continuer tous les jours. J’essaie de tout donner pour ce maillot et le club qui m’a tant donné. Jouer avec Kylian et tous les autres est très facile, nous devons continuer pour que tout puisse revenir à la normale, nous voulons gagner et les supporters aussi, et si nous sommes unis, ce sera plus facile cette saison », a déclaré le Brésilien.
Un discours long, rare, presque introspectif. Le Brésilien rappelle une chose simple : l’exigence madrilène ne laisse aucun répit.
- Getty Images
Bernabéu, un amour parfois douloureux
Après la rencontre, Vinicius est aussi revenu sur ce match contre Levante qui l’a marqué. L’une des sales soirées depuis qu’il évolue sous les couleurs madrilènes. Pourtant, le deuxième du Ballon d’Or 2024 comprend les supporters, même si ça fait mal.
« Jouer pour le plus grand club du monde est très compliqué. Les exigences sont extrêmement élevées. Je suis humain, moi aussi. Je ne veux pas être hué à domicile, où je me sens très bien. Lors des derniers matchs, je ne me sentais pas à l’aise car à chaque erreur, j’étais hué. On paie un prix très élevé pour ça. Je connais mon potentiel, je sais jusqu’où je peux aller. Je suis là pour continuer à progresser et toujours me battre pour ce club… Je ne serai pas toujours au sommet de ma forme technique, mais j’ai toujours tout donné. Si les autres marquent de buts, j’essaie de faire des passes décisives. Si je dois défendre, j’essaie de défendre », explique Vini.
Des mots forts. Une lucidité assumée. Vinicius accepte la critique, mais rappelle aussi son engagement total.
- Getty Images Sport
L’avenir enfin clarifié
Ces derniers jours, une phrase de la star madrilène avait enflammé l’Espagne : « Je ne veux pas jouer dans un endroit où on ne veut pas de moi ».
Une sortie perçue comme une alerte. Après sa masterclass face à Monaco, Vinicius a tenu à calmer le jeu, cette fois auprès de TNT Sports.
« Je veux RESTER au Real Madrid pendant LONGTEMPS. Mon renouvellement ? Il me reste encore un an. Nous sommes très sereins. J'ai confiance dans le président, il a confiance en moi, nous entretenons d'excellentes relations. Nous réglerons les choses en temps voulu. Pas de précipitation », a-t-il fait savoir à propos de son contrat qui expire en juin 2027.
Le message est clair. Pas de rupture. Pas de bras de fer. Juste du temps.