Real Madrid, Kylian Mbappé recadre les supporters pour Vinicius Jr

Interrogé en conférence de presse lundi en marge du choc contre Monaco (mardi, 21h), Kylian Mbappé n’a pas éludé le sujet. Le capitaine de l’équipe de France a d’abord cherché à comprendre la réaction du public avant de poser un cadre clair. « Les sifflets, moi… Je pense que je les comprends. Avant d’être footballeur, j’étais un jeune et quand je n’étais pas content, je critiquais les joueurs et, si j’étais au stade, je sifflais. Je comprends, parce que nous ne faisons pas les choses correctement. » Par ces mots, Kylian Mbappé reconnaît les manquements collectifs du Real Madrid.

Mais Kylian Mbappé a surtout tenu à dénoncer la personnalisation des critiques. « Ce qui ne m’a pas plu, c’est que si les gens sifflent, ils devraient siffler toute l’équipe. On ne doit pas pointer du doigt un joueur en particulier. Nous jouons mal en équipe et nous avons la personnalité nécessaire pour changer cela sur le terrain. » Avant d’ajouter un message d’apaisement à destination des tribunes : « Je ne pense pas que les supporters du Real Madrid soient contre nous. Ils sont en colère, mais je suis sûr qu’ils reviendront vers nous. »