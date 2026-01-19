Au Santiago Bernabéu, les victoires ne suffisent parfois pas à apaiser les tensions. Malgré un succès en Liga, la colère des tribunes a ciblé plusieurs figures majeures du Real Madrid. Face à cette atmosphère pesante, une prise de parole était attendue. Leader sur le terrain comme en dehors, Kylian Mbappé a choisi de sortir du silence pour défendre Vinicius Jr et rappeler un principe fondamental : au Real Madrid, la responsabilité est toujours collective.
Real Madrid, Kylian Mbappé recadre les supporters pour Vinicius Jr
Les supporters du Real Madrid furieux contre Vinicius Jr
Le week-end dernier, le Real Madrid (2e, 48 pts) a dominé Levante (2-0) et profité du faux pas du Barça (1er, 49 pts) face à la Real Sociedad (2-1) pour revenir à un point de la tête de la Liga. Pourtant, cette victoire n’a pas suffi à calmer un public encore marqué par l’élimination en Coupe du Roi. Au Bernabéu, Vinicius Jr, Jude Bellingham et même le président Florentino Pérez ont été copieusement sifflés. Une scène marquante, observée avec attention par Kylian Mbappé, témoin d’un climat tendu au sein du club merengue.
Ces sifflets ont particulièrement affecté Vinicius Jr, consolé par ses coéquipiers dans le tunnel menant à la pelouse. En interne, le vestiaire madrilène a été surpris par cette hostilité, poussant l’entraîneur Álvaro Arbeloa à réagir publiquement. Mais c’est surtout la parole de Kylian Mbappé, très attendue à la veille d’un rendez-vous européen, qui devait apporter un éclairage fort sur cette situation délicate.
Kylian Mbappé prend la parole et protège Vinicius Jr
Interrogé en conférence de presse lundi en marge du choc contre Monaco (mardi, 21h), Kylian Mbappé n’a pas éludé le sujet. Le capitaine de l’équipe de France a d’abord cherché à comprendre la réaction du public avant de poser un cadre clair. « Les sifflets, moi… Je pense que je les comprends. Avant d’être footballeur, j’étais un jeune et quand je n’étais pas content, je critiquais les joueurs et, si j’étais au stade, je sifflais. Je comprends, parce que nous ne faisons pas les choses correctement. » Par ces mots, Kylian Mbappé reconnaît les manquements collectifs du Real Madrid.
Mais Kylian Mbappé a surtout tenu à dénoncer la personnalisation des critiques. « Ce qui ne m’a pas plu, c’est que si les gens sifflent, ils devraient siffler toute l’équipe. On ne doit pas pointer du doigt un joueur en particulier. Nous jouons mal en équipe et nous avons la personnalité nécessaire pour changer cela sur le terrain. » Avant d’ajouter un message d’apaisement à destination des tribunes : « Je ne pense pas que les supporters du Real Madrid soient contre nous. Ils sont en colère, mais je suis sûr qu’ils reviendront vers nous. »
Mbappé prend également position pour Jude Bellingham
Poursuivant son intervention, Kylian Mbappé a insisté sur la nécessité de protéger Vinicius Jr. « Bien sûr, ce n’est pas la faute de Vini. C’est la faute de toute l’équipe. C’est la seule chose que j’ai à dire aux supporters. Qu’ils sifflent toute l’équipe. » Très humain dans son discours, le champion du monde 2018 a rappelé la dimension personnelle du Brésilien : « Vini, comme vous, comme elle, comme tout le monde. C’est un être humain. C’est un très grand joueur. C’est un type incroyable… Nous devons mieux le protéger. »
Enfin, Kylian Mbappé a élargi son propos à Jude Bellingham, lui aussi visé par les critiques. « Personne ne doute de la qualité de Bellingham. Il a beaucoup de potentiel. Quand il est en forme, c’est l’un des meilleurs au monde. » Avant de conclure sur l’essentiel : « Nous pouvons accepter que le public ne soit pas satisfait, mais ils doivent siffler tout le monde. Ce n’est pas la faute de Jude ou d’un joueur en particulier. » Un message clair de Kylian Mbappé, appelant à l’unité avant les échéances décisives du Real Madrid.