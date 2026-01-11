Le Français peine à être rétabli à temps en raison d'une blessure au genou contractée avant la fin de l'année.

Mbappé, auteur de plus de la moitié des buts du Real Madrid cette saison, souffrait du genou depuis début décembre, mais s'est de nouveau blessé à l'entraînement. Initialement forfait pour la Supercoupe, il a finalement rejoint ses coéquipiers vendredi.

« Il va beaucoup mieux », a déclaré Alonso. « Au départ, nous pensions qu'il était apte à jouer uniquement contre l'Atlético, nous avons donc décidé de ne pas précipiter son retour. Mais si nous atteignions la finale, en fonction de son ressenti, il serait là. Son entraînement d'aujourd'hui nous permettra d'évaluer sa condition physique et de décider s'il est prêt à débuter ou s'il doit réduire son temps de jeu. »

On lui a également demandé si le Real Madrid envisagerait de faire jouer Mbappé malgré une injection d'antalgiques.

« Nous devons évaluer le risque. » Il faut savoir ce qui est en jeu et assumer la responsabilité des décisions. Nous ne sommes pas des kamikazes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. C'est un risque maîtrisé.

Lors de leur précédente rencontre, le Real Madrid s'était imposé 2-1 au Santiago Bernabéu. Alonso a toutefois précisé qu'il n'utiliserait pas forcément le même plan de jeu.

« La réaction est similaire à celle d'avant le match contre l'Atlético. Le match contre le Wanda n'était pas un point de référence, mais nous ne l'avons pas oublié. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le contexte sera peut-être différent. Le match de demain offrira des occasions pour tout. Avoir confiance et l'énergie nécessaire sera primordial. »

Les Merengues sont à nouveau confrontés à de nombreuses blessures cette saison, ce qui a entraîné le retour de l'ancien médecin de l'équipe, Niko Mihic. On a également évoqué un possible retour à un rôle plus important de l'ancien préparateur physique, Antonio Pintus, mais Alonso a souligné que ces problèmes physiques n'influençaient pas leur plan global.

« Nous ne planifions pas en fonction des fluctuations de forme. » Notre objectif est d'être au top tout au long de la saison. Les blessures entraînent des variations de charge de travail, et certains joueurs sont plus sollicités. Pintus y contribue ; la collaboration est excellente.

L'une des choses qui semble s'être améliorée ces derniers temps au Real Madrid, c'est la relation d'Alonso avec les joueurs.

« Les projets évoluent avec le temps. Nous sommes ici depuis un peu plus de quatre mois. Nous progressons dans notre jeu, dans notre mental et dans l'esprit d'équipe. Nous nous sentons proches des joueurs. Ces matchs peuvent avoir un impact important sur la suite. Les joueurs sont pleinement investis dans le présent et dans les matchs à venir. Ce ne sera pas décisif, mais ce sera important. »

Les Merengues abordent la finale de la Supercoupe à Djeddah, en Arabie saoudite, et certains médias rapportent qu'Alonso doit obtenir un résultat positif pour conserver son poste. Le Real Madrid compte actuellement quatre points de retard sur Barcelone en Liga.