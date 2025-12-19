Real Madrid, la sortie énigmatique de Xabi Alonso sur son avenir

Annoncé à plusieurs reprises sur la sellette ces dernières semaines, Xabi Alonso conserve pourtant, à ce stade de la saison, la confiance de la direction du Real Madrid. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, l’entraîneur basque a tenu à afficher une sérénité de façade, tout en reconnaissant la difficulté de la période traversée. « Je vais bien, et j’espère que vous aussi. On se voit souvent. Je vous vois plus souvent que ma propre famille. Je suis motivé, plein d’énergie et en pleine forme. Nous voulons terminer en beauté. La période a été difficile et éprouvante. Nous voulons bien commencer l’année 2026 (…) Ça fait partie du boulot, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ce genre de choses s’est toujours produit. Dans ce métier, il y a toutes sortes de situations. Ce n’est pas un problème du tout. »

À travers cette déclaration, Xabi Alonso assume la pression inhérente à son poste tout en refusant d’y voir une menace immédiate. Le discours se veut rassurant, presque pédagogique, à destination d’un environnement souvent prompt à s’enflammer. Le Real Madrid reste engagé sur plusieurs fronts et la fin d’année civile apparaît comme un moment charnière. Pour Xabi Alonso, l’essentiel réside dans la capacité du groupe à rester uni et compétitif, malgré les turbulences et les attentes parfois démesurées qui entourent le club.