Le Real Madrid affronte le FC Séville, samedi, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui pourrait, lui aussi, être déterminant pour l’avenir de Xabi Alonso. Le technicien espagnol est toujours sur la sellette et vit chaque match comme sa dernière chance de sauver son poste. Une Situation tendue au Real Madrid que Xabi Alonso a bien voulu commenter à nouveau en conférence de presse, ce vendredi.
Real Madrid, la sortie énigmatique de Xabi Alonso sur son avenir
- Getty Images Sport
Une période difficile pour Xabi Alonso au Real Madrid
Annoncé à plusieurs reprises sur la sellette ces dernières semaines, Xabi Alonso conserve pourtant, à ce stade de la saison, la confiance de la direction du Real Madrid. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, l’entraîneur basque a tenu à afficher une sérénité de façade, tout en reconnaissant la difficulté de la période traversée. « Je vais bien, et j’espère que vous aussi. On se voit souvent. Je vous vois plus souvent que ma propre famille. Je suis motivé, plein d’énergie et en pleine forme. Nous voulons terminer en beauté. La période a été difficile et éprouvante. Nous voulons bien commencer l’année 2026 (…) Ça fait partie du boulot, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ce genre de choses s’est toujours produit. Dans ce métier, il y a toutes sortes de situations. Ce n’est pas un problème du tout. »
À travers cette déclaration, Xabi Alonso assume la pression inhérente à son poste tout en refusant d’y voir une menace immédiate. Le discours se veut rassurant, presque pédagogique, à destination d’un environnement souvent prompt à s’enflammer. Le Real Madrid reste engagé sur plusieurs fronts et la fin d’année civile apparaît comme un moment charnière. Pour Xabi Alonso, l’essentiel réside dans la capacité du groupe à rester uni et compétitif, malgré les turbulences et les attentes parfois démesurées qui entourent le club.
- AFP
Xabi Alonso assume la pression et se projette loin avec le Real
Dans la continuité, Xabi Alonso a tenu à replacer son avenir dans une dynamique collective, indissociable de la philosophie du Real Madrid. « Le club aspire toujours à l’excellence, nous connaissons notre objectif. Nous savons comment nous voulons le construire. Nous sommes tous unis, du président aux joueurs, pour donner le meilleur de nous-mêmes. C’est indéniable (…) Depuis le début, nous avons entretenu une relation étroite, fondée sur le respect et l’affection. Les exigences sont extrêmement élevées. Le chemin est long ; il y aura des hauts et des bas. » Des mots forts, qui traduisent une volonté de continuité malgré les critiques.
Xabi Alonso ne nie ni les exigences ni les obstacles, mais rappelle que le projet s’inscrit dans la durée. À 44 ans, l’ancien international espagnol sait que chaque séquence est décisive au Real Madrid. Cette prise de parole vise autant à calmer le jeu qu’à rappeler que la construction d’une équipe performante ne se fait pas sans heurts. Le message est clair : la direction, le staff et les joueurs avancent dans la même direction, malgré les vents contraires.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso veut bien boucler l’année 2025 avec le Real Madrid
Enfin, Xabi Alonso a projeté son discours vers l’ultime rendez-vous de l’année civile, face au Séville FC (samedi, 21h), présenté comme un test autant sportif que symbolique. « C’est le dernier match de l’année. Nous avons joué beaucoup de matchs et nous voulons finir en beauté, décrocher notre troisième victoire et aborder 2026 avec énergie et optimisme. L’adversaire est exigeant, il demande beaucoup d’efforts, il joue beaucoup en un contre un, ses joueurs s’engagent dans de nombreux duels. Ils sont bons avec le ballon. Nous voulons que les supporters prennent du plaisir. »
Cette rencontre apparaît comme une opportunité pour Xabi Alonso de transformer les discours en actes. Une victoire permettrait au Real Madrid de conclure l’année sur une note positive et d’aborder 2026 avec davantage de sérénité. En attendant, la sortie médiatique du technicien espagnol laisse volontairement planer le doute sur son avenir, entre confiance affichée et prudence calculée.