Pronostic Real Madrid vs Séville 20/12/2025 : Mbappé en vedette

Notre expert en paris prévoit un match relativement peu prolifique, avec Kylian Mbappé menant le Real Madrid à une victoire à domicile.

Pronostic Real Madrid vs Séville : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Séville

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Séville

Pronostic des buteurs : Real Madrid : Kylian Mbappé x2

La pression s'est intensifiée sur Xabi Alonso après que son équipe n'a remporté que deux de ses six derniers matchs de championnat. Le Real Madrid a été battu 2-0 par le Celta Vigo lors de leur dernier match de La Liga au Bernabéu. Cependant, ils ont remporté deux victoires à l'extérieur contre Alavés et Talavera ce week-end.

La forme de Séville a chuté depuis leur impressionnante victoire 4-1 contre Barcelone en octobre. Ils étaient à un moment donné à seulement deux points de la zone de relégation le week-end dernier, mais ils ont soulagé une partie de la pression avec une victoire 4-0 contre Oviedo. Cependant, l'équipe de Matías Almeyda a été éliminée de la Copa del Rey après une défaite 1-0 en milieu de semaine contre Alavés.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Séville

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé

Composition attendue de Séville : Vlachodimos, Oso, Castrin, Gudelj, Cardoso, Carmona, Alfon, Mendy, Agoumé, Alexis, Romero

Mbappé pour frapper en premier

Bien que ce soit une campagne décevante pour le Real Madrid à bien des égards, Mbappé reste inarrêtable. Il a ajouté deux autres buts à son compteur en milieu de semaine lors d'une victoire 3-2 en Copa del Rey. Cela signifie que le Français a maintenant marqué 28 fois en 23 apparitions pour son club cette saison.

Ayant manqué la défaite en Ligue des champions contre Man City, Mbappé est revenu pour marquer en premier lors de deux matchs consécutifs. En fait, il a marqué le premier but dans 44 % de ses matchs de club cette saison.

Alors que le milieu de la saison approche, les Blancos dépendent encore fortement de l'attaquant. Mbappé est actuellement en tête de la course au Pichichi avec 17 buts en Liga, soit six de plus que son plus proche rival. Il est intéressant de parier sur lui pour marquer en premier contre Séville avec une probabilité implicite de 38,2 %.

Pronostic 1 Real Madrid vs Séville : Kylian Mbappé pour marquer en premier avec une cote de 2,80 sur Betclic

Peu de buts au Bernabéu

Bien que deux victoires consécutives aient peut-être sauvé le poste d'Alonso pour le moment, elles n'ont guère changé la situation globale. Il n'y a toujours aucun signe d'une nouvelle approche tactique qui transformerait cette équipe du Real Madrid. À part Mbappé, très peu de joueurs ont bien performé pour les Blancos cette saison.

Ils ont au moins récupéré certains défenseurs, après que sept étaient indisponibles contre Alavés le week-end dernier. Fran García devrait revenir comme option plus expérimentée au poste d'arrière gauche. Leur ligne défensive pourrait avoir un match plus facile contre une équipe limitée de Séville.

Les Andalous ont utilisé une formation défensive en 5-4-1 lors de deux de leurs trois derniers matchs. Ils ne représentent pas une grande menace offensive, et leur total xG de 15,7 est le troisième plus bas de La Liga.

Tous les sept derniers matchs à l'extérieur de Séville dans l'élite espagnole se sont terminés avec moins de 3,5 buts. Parier sur un résultat similaire semble être un choix judicieux contre une équipe du Real Madrid qui peine à trouver son rythme.

Pronostic 2 Real Madrid vs Séville : Moins de 3,5 buts avec une cote de 1,72 sur Betclic

Séville pour resserrer le jeu après la pause

Le Real Madrid a généralement mieux performé en première mi-temps de ses matchs à domicile en Liga cette saison. 57 % de leurs buts au Bernabéu ont été marqués en première mi-temps. L'équipe d'Alonso a une moyenne de seulement 0,86 but en seconde mi-temps de ses matchs de championnat à domicile.

Ils ont perdu leurs deux derniers matchs devant leurs propres supporters. Dans ces deux matchs, les Blancos n'ont pas réussi à marquer en seconde mi-temps. Étant donné la faible confiance de l'équipe, leur attaque ne devrait pas s'améliorer soudainement dans ce match.

Séville sera privé de ses internationaux nigérians, Chidera Ejuke et Akor Adams, car ils ont été appelés pour la CAN. Cela limitera les options d'Almeyda dans le dernier tiers, donc les visiteurs ne devraient pas jouer un jeu ouvert.

Au lieu de cela, ils se concentreront probablement sur le maintien d'une défense serrée, même s'ils sont menés. Cela suggère que le Real Madrid aura du mal à marquer plus d'une fois après la pause.

Pronostic 3 Real Madrid vs Séville : Deuxième mi-temps - Real Madrid pour marquer moins de 1,5 but avec une cote de 1,61 sur Betclic

