Florentino Pérez repart en guerre : la Super League relancée

Dans une prise de parole offensive, Pérez a affirmé que l’UEFA avait « menacé d’exclure » le Real Madrid en 2021, dénonçant un « monopole de 60 ans ». Fort d’un jugement européen très favorable — « 21 points sur 23 », rappelle-t-il — le président madrilène estime désormais avoir les moyens d’imposer la mise en place d’une nouvelle compétition. Selon lui, les clubs doivent retrouver la liberté d’organiser leurs tournois, d’accéder à des revenus mieux répartis et de proposer des diffusions plus accessibles pour les supporters.

Mais au-delà de l’UEFA, Pérez s’est attaqué à toute la structure du football espagnol. Il a fustigé les médias hostiles au club, le niveau de l’arbitrage, l’affaire Negreira et la gestion de la Ligue.