Real Madrid, la prochaine destination d'Arda Guler est connue

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Arda Guler se dirige vers une destination séduisante.

Arrivé au Real Madrid en 2023 avec l’espoir de s’imposer parmi l’élite, Arda Guler peine à trouver sa place dans l’effectif pléthorique de Carlo Ancelotti. Malgré un potentiel indéniable et des performances prometteuses lorsqu’il est aligné, le milieu offensif turc de 20 ans reste cantonné à un rôle secondaire. L’émergence de Kylian Mbappé aux côtés de Vinicius Junior, Rodrygo et Jude Bellingham limite ses opportunités de briller. Face à cette situation, son avenir au sein du club madrilène semble s’assombrir, et un départ semble inévitable.