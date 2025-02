Real Madrid, déjà des adieux pour Vinicius Junior ?

Courtisé par l’Arabie Saoudite, Vinicius Junior se dirige vers un départ du Real Madrid.

L’avenir de Vinicius Junior au Real Madrid suscite de nombreuses interrogations. Alors qu’il est l’un des joueurs les plus emblématiques du club madrilène, son nom est régulièrement associé à un possible départ. Et cette fois, la menace semble plus sérieuse que jamais. Entre un intérêt croissant venu d’Arabie saoudite, des négociations contractuelles qui piétinent et des offres financières astronomiques, le futur du Brésilien pourrait bien s’écrire loin de l’Espagne.