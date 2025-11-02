Le Real Madrid savait qu’en recrutant Arda Güler, il investissait sur un talent rare. Moins de deux saisons plus tard, le jeune international turc justifie chaque centime dépensé. Sa progression fulgurante sous les ordres de Xabi Alonso fait aujourd’hui le bonheur du club merengue… mais aussi celui de Fenerbahçe. Une nouvelle clause de son transfert vient d’être activée, obligeant la Casa Blanca à remettre la main à la poche. Et ce n’est visiblement qu’un début.
Real Madrid, Arda Güler fait sauter la banque
La clause ingénieuse introduite par Fenerbahçe dans le contrat d’Arda Güler
Rien ne semble pouvoir freiner l’ascension d’Arda Güler au Real Madrid. Arrivé de Fenerbahçe à l’été 2023, le milieu offensif turc continue de gravir les échelons avec une maturité impressionnante. Selon les informations du média Fanatik, le joueur de 20 ans vient d’atteindre la barre symbolique des 75 apparitions sous le maillot madrilène, déclenchant ainsi un nouveau versement automatique prévu dans l’accord initial entre les deux clubs.
Conformément aux termes de cette clause, le Real Madrid doit désormais verser 2 millions d’euros supplémentaires à Fenerbahçe. Une somme qui s’ajoute aux paiements déjà effectués lorsque le joueur avait franchi les caps des 25 et 50 matchs disputés. Le montant total de l’opération grimpe donc à 26 millions d’euros, un chiffre appelé à augmenter dans les prochains mois au rythme des performances du prodige turc.
Le Real Madrid prêt à payer pour Arda Güler
Et l’histoire est loin d’être terminée. D’après Fanatik, le Real Madrid devra de nouveau ouvrir le chéquier lorsqu’Arda Güler atteindra les 100 puis 125 matchs officiels avec les Merengues. Au total, l’investissement pourrait approcher les 30 millions d’euros, un montant considérable pour un joueur initialement présenté comme un pari d’avenir. Mais aujourd’hui, ce pari est largement gagné.
Sous la direction de Xabi Alonso, Arda Güler s’est imposé comme l’un des éléments les plus brillants du collectif madrilène. Décisif, inspiré et toujours en progrès, il justifie pleinement la confiance placée en lui. Si les primes de performance s’enchaînent, c’est surtout la confirmation éclatante qu’à Madrid, le talent turc n’est plus une promesse, mais une certitude.