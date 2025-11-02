Real Madrid, Arda Güler fait sauter la banque

Rien ne semble pouvoir freiner l’ascension d’Arda Güler au Real Madrid. Arrivé de Fenerbahçe à l’été 2023, le milieu offensif turc continue de gravir les échelons avec une maturité impressionnante. Selon les informations du média Fanatik, le joueur de 20 ans vient d’atteindre la barre symbolique des 75 apparitions sous le maillot madrilène, déclenchant ainsi un nouveau versement automatique prévu dans l’accord initial entre les deux clubs.

Conformément aux termes de cette clause, le Real Madrid doit désormais verser 2 millions d’euros supplémentaires à Fenerbahçe. Une somme qui s’ajoute aux paiements déjà effectués lorsque le joueur avait franchi les caps des 25 et 50 matchs disputés. Le montant total de l’opération grimpe donc à 26 millions d’euros, un chiffre appelé à augmenter dans les prochains mois au rythme des performances du prodige turc.