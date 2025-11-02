Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bour Han Amoussa

Real Madrid, Arda Güler fait sauter la banque

Arda Güler va obliger le Real Madrid à puiser à nouveau dans ses ressources financières, cette saison.

Le Real Madrid savait qu’en recrutant Arda Güler, il investissait sur un talent rare. Moins de deux saisons plus tard, le jeune international turc justifie chaque centime dépensé. Sa progression fulgurante sous les ordres de Xabi Alonso fait aujourd’hui le bonheur du club merengue… mais aussi celui de Fenerbahçe. Une nouvelle clause de son transfert vient d’être activée, obligeant la Casa Blanca à remettre la main à la poche. Et ce n’est visiblement qu’un début.