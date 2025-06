Qui sera le prochain à franchir la barre des 100 M€ ? Isak, Rodrygo et les cracks qui vont affoler le marché en 2025

Les clubs les plus riches n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat. Des transferts XXL s'annoncent dans les semaines à venir...

Florian Wirtz est devenu ce mois-ci seulement le 17e joueur de l'histoire à être transféré pour une somme supérieure à 100 M€, après avoir quitté le Bayer Leverkusen pour Liverpool contre un montant record en Angleterre de 136 M€. Et tout porte à croire qu’il ne sera pas le seul à rejoindre ce cercle très fermé cet été.

Depuis l’incroyable transfert de Neymar au PSG en 2017 pour 222 millions d’euros, les montants échangés entre les plus grands clubs européens atteignent des sommets inédits, sans aucun signe d’essoufflement. Bien au contraire. La flambée des prix s’est accentuée avec l’émergence de la Saudi Pro League et la multiplication des profils "game-changers", indispensables dans les systèmes ultra structurés à la Guardiola.

Les joueurs vraiment décisifs, surtout ceux qui évoluent dans les zones offensives, sont aujourd’hui plus chers que jamais. Les plus grands clubs s’arrachent ces perles pour gagner les quelques pourcentages qui peuvent faire la différence dans la course aux trophées. Alors, qui sera le prochain crack à faire exploser les compteurs et intégrer le cercle très privé des transferts à plus de 100 millions d’euros ?

GOAL a classé les dix candidats les plus sérieux. En commençant par un phénomène anglais déjà passé par toutes les émotions en Premier League…