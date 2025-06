Rodrygo prêt à claquer la porte : six clubs pour un nouveau départ

Le Brésilien, en perte de vitesse à Madrid, attire plusieurs clubs ambitieux prêts à lui offrir un rôle à sa mesure.

Rodrygo et le Real Madrid ne semblent plus faits l’un pour l’autre. Peut-être ne l’ont-ils jamais été, au fond. Mais aujourd’hui, les signes sont clairs : l’aventure touche à sa fin pour le Brésilien. Malgré son immense talent, celui qui est sans doute l’un des dix meilleurs ailiers gauches du monde reste cantonné à un rôle secondaire. La faute à la concurrence écrasante dans les rangs madrilènes, avec deux des trois meilleurs joueurs à son poste dans le monde… tous deux ses coéquipiers.

Rodrygo le sait, et Madrid aussi. Lors de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso ne lui a offert que des miettes. Avant lui, Carlo Ancelotti l’avait déjà relégué au second plan en fin de saison dernière. Arda Güler et Brahim Diaz lui sont désormais préférés. Et même si Alonso continue d’afficher une unité de façade en conférence de presse, tout indique qu’un départ est inévitable.

Mais vers où ? C’est là toute la question. Car Rodrygo reste difficile à cerner. Il est indéniablement un ailier gauche… mais pas que. Sa polyvalence est un atout, certes, mais pour briller pleinement, il doit évoluer dans un système pensé pour lui. Arsenal apparaît comme la piste la plus crédible, mais plusieurs autres clubs pourraient lui offrir le cadre idéal pour s’épanouir.

GOAL passe en revue les six meilleures options pour relancer la carrière du joyau brésilien.