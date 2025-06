L'affaire Viktor Gyökeres : chantage, refus de Manchester United et l'été qui tourne au vinaigre

Ses buts affolent l'Europe et font de lui la cible n°1 de l'été. Pourtant, l'avenir de l'attaquant suédois est plus flou que jamais.

Chaque mercato a besoin de son feuilleton, et la bataille pour signer Viktor Gyökeres est sans conteste la plus fascinante de l'été. Il fallait s'attendre à un intérêt massif pour l'attaquant du Sporting CP, après qu'il a terminé meilleur buteur d'Europe la saison dernière avec 39 buts en championnat (un record sur une saison au Portugal depuis 40 ans). Toutes compétitions confondues, il a fait trembler les filets à 54 reprises.

Et les buts de Gyökeres ont pesé lourd, très lourd. Le Sporting a remporté le titre portugais avec seulement deux points d'avance, la couronne étant scellée par son but tardif contre Vitoria lors de la dernière journée. Il a également marqué en finale de la Coupe du Portugal contre Benfica, égalisant sur penalty à la 11ème minute du temps additionnel pour arracher la prolongation.

La saison 2024-2025 n'était pas un simple coup d'éclat. L'année précédente, Gyökeres avait déjà porté le Sporting au titre, terminant meilleur buteur avec 29 réalisations. En deux saisons à Lisbonne, son bilan est vertigineux : 97 buts en 102 apparitions. Pourtant, à l'heure actuelle, aucune destination claire ne se dessine pour l'attaquant le plus courtisé d'Europe. Et ce, malgré un tourbillon de rumeurs l'envoyant vers des clubs colossaux comme Arsenal, Manchester United ou la Juventus.

L'article continue ci-dessous

On parle de chantage, de promesses non tenues, d'un joueur prêt à faire la grève pour forcer son départ et d'exigences salariales exorbitantes. La course pour signer Gyökeres a tous les ingrédients d'une série à succès, et la planète football est suspendue à l'épilogue de ce drame estival.