Qui peut inspirer Rasmus Hojlund ? Classement des meilleurs - et des pires - attaquants de Man Utd dans l'ère de la Premier League

Le Danois est sur le point de rejoindre l'attaque des Red Devils et il peut s'inspirer de toute une série de grands attaquants de United

Après avoir parcouru le marché à la recherche d'attaquants tout l'été, Manchester United a jeté son dévolu sur Rasmus Hojlund. L'international danois, âgé de 20 ans, est sur le point de rejoindre l'équipe d'Erik ten Hag après que les Red Devils se sont mis d'accord avec l'Atalanta sur un montant de 72 millions de livres sterling (91 millions de dollars), et il sera très certainement en première ligne lors du coup d'envoi de la campagne de Premier League contre les Wolves, le 14 août.

Si l'on peut logiquement douter du montant de l'indemnité de transfert pour un joueur qui n'a passé qu'une saison dans les cinq plus grands championnats européens, Hojlund suscite également beaucoup d'enthousiasme, car il a été comparé à Erling Haaland en raison de sa force physique, de sa taille et de sa rapidité.

Hojlund a également été prolifique au niveau international, inscrivant six buts lors de ses quatre premiers matches avec le Danemark. Alors qu'Anthony Martial se remet toujours d'une blessure aux ischio-jambiers et que son état de forme est pour le moins douteux, Hojlund sera le premier attaquant de United, qui cherchera à poursuivre sur la lancée de son impressionnante première campagne sous la houlette de Ten Hag.

Le Danois sera soumis à une pression énorme et il lui appartiendra de prouver qu'il vaut l'argent et qu'il peut assumer la responsabilité d'être l'attaquant du club le plus grand et le plus prospère du football anglais. Cependant, l'histoire moderne de United regorge de joueurs dont Hojlund peut s'inspirer pour s'intégrer et écrire son propre chapitre de l'histoire du club. Cependant, il y a plus d'un attaquant qui a eu du mal à s'adapter à l'équipe et qui a été considéré comme un échec.

À l'occasion de l'arrivée du dernier grand numéro 9 de United, GOAL passe en revue tous les grands joueurs qui ont mené l'attaque du club au cours des 31 dernières années, afin de déterminer qui est le plus grand attaquant de l'ère de la Premier League - et qui est son pire...