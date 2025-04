Tottenham vs Southampton

Un grand club de Premier League fait le forcing pour obtenir la signature de Randal Kolo Muani l’été prochain.

L’été s’annonce décisif pour plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, et certains départs semblent désormais inévitables. Parmi eux, Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus, pourrait ne plus jamais porter les couleurs parisiennes. Alors que le mercato se prépare dans l’ombre, les grandes manœuvres ont déjà commencé, et plusieurs clubs européens affûtent leurs offres pour s’attacher ses services. Parmi eux, un géant de Premier League semble déterminé à frapper fort.