L’avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus prend un tournant inattendu. Une décision incroyable se profile.

Alors qu’il avait réalisé des débuts prometteurs sous le maillot de la Juventus, Randal Kolo Muani voit son avenir en Italie s’assombrir. L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc turinois a rebattu les cartes et l’attaquant français, prêté par le PSG, risque de voir son temps de jeu considérablement réduit. À l’approche du mercato estival, son retour à Paris paraît de plus en plus probable.