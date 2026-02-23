Le PSG avance sur plusieurs dossiers stratégiques et sécurise ses cadres un à un. Après avoir verrouillé certains piliers, le club de la capitale concentre désormais ses efforts sur Senny Mayulu. Le jeune titi parisien souhaite poursuivre l’aventure, mais un point bloque toujours les discussions.
PSG : Senny Mayulu accepte une prolongation de contrat, mais pose une sérieuse condition
- AFP
Une vague de prolongations au PSG
Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps. Les dirigeants ont déjà finalisé les extensions de Willian Pacho et de João Neves. Un terrain d’entente existe aussi avec Fabian Ruiz, tandis qu’un accord reste espéré pour Lucas Beraldo. L’idée est claire : consolider l’ossature avant de penser au mercato.
Dans cette logique, trois dossiers retiennent particulièrement l’attention : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu. Trois profils recherchés sur le marché, trois joueurs à forte valeur, trois situations à sécuriser.
À seulement 19 ans, Mayulu incarne l’avenir. Sous contrat jusqu’en 2027, le natif du Blanc-Mesnil attire déjà plusieurs clubs européens. Pourtant, le joueur n’a jamais affiché l’envie de quitter son club formateur.
- Getty Images Sport
Un contrat jusqu’en 2030 sur la table
Selon les informations rapportées par RMC Sport, le PSG a formulé une proposition concrète : un bail qui court jusqu’en juin 2030. Les discussions se déroulent dans un climat respectueux. Le milieu polyvalent apprécie le projet sportif parisien et la vision portée par Luis Enrique.
Ce n’est pas la première fois qu’il repousse des avances. Avant même de signer son premier contrat professionnel, le Borussia Dortmund avait transmis une offre supérieure à celle de Paris, avec davantage de garanties sur le temps de jeu. Une option que le titi a rapidement écartée.
Son choix s’est révélé payant. Il a su saisir les opportunités offertes, jusqu’à entrer en jeu en finale de Ligue des champions et inscrire le but qui a scellé la victoire parisienne. Un moment fort. Un signal envoyé.
Capable d’évoluer en attaque, au milieu et même au poste d’arrière droit, Mayulu refuse de s’enfermer dans un rôle précis. Il adhère à la méthode de Luis Enrique et privilégie avant tout le temps de jeu. L’aspect financier compte, bien sûr, mais il ne constitue pas sa priorité absolue.
- AFP
Une exigence salariale qui complique tout
Le dossier reste toutefois sensible. Selon Bruno Salomon, journaliste à France Bleu, les négociations connaissent un coup d’arrêt. Malgré l’offre jusqu’en 2030, aucun accord ne se profile pour l’instant.
La raison ? Le joueur « demande une rémunération conséquente qui ne rentre pas dans la nouvelle grille salariale proposée par le club ». Cette revendication crée une tension mesurée mais réelle. Paris souhaite prolonger son titi. Pas à n’importe quel prix.
En interne, la direction entend maintenir un cadre salarial cohérent. Elle ne veut pas fragiliser l’équilibre établi ces derniers mois. De son côté, Mayulu cherche des garanties à la hauteur de son statut grandissant et de son importance sportive.
Le feuilleton reste ouvert. Le PSG veut sécuriser l’un de ses talents les plus prometteurs. Le joueur, lui, ne ferme aucune porte à Paris. Mais il attend un geste fort.