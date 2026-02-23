PSG : Senny Mayulu accepte une prolongation de contrat, mais pose une sérieuse condition

Selon les informations rapportées par RMC Sport, le PSG a formulé une proposition concrète : un bail qui court jusqu’en juin 2030. Les discussions se déroulent dans un climat respectueux. Le milieu polyvalent apprécie le projet sportif parisien et la vision portée par Luis Enrique.

Ce n’est pas la première fois qu’il repousse des avances. Avant même de signer son premier contrat professionnel, le Borussia Dortmund avait transmis une offre supérieure à celle de Paris, avec davantage de garanties sur le temps de jeu. Une option que le titi a rapidement écartée.

Son choix s’est révélé payant. Il a su saisir les opportunités offertes, jusqu’à entrer en jeu en finale de Ligue des champions et inscrire le but qui a scellé la victoire parisienne. Un moment fort. Un signal envoyé.

Capable d’évoluer en attaque, au milieu et même au poste d’arrière droit, Mayulu refuse de s’enfermer dans un rôle précis. Il adhère à la méthode de Luis Enrique et privilégie avant tout le temps de jeu. L’aspect financier compte, bien sûr, mais il ne constitue pas sa priorité absolue.