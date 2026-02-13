Défaite à Rennes : le cri d'alarme d'Ousmane Dembélé

La chute est brutale. Quelques jours seulement après avoir livré un récital lors du Classique face à l'OM (5-0), le Paris Saint-Germain a sombré sur la pelouse du Roazhon Park (1-3). Face à une équipe rennaise pourtant en pleine transition avec un entraîneur intérimaire, le leader de Ligue 1 a affiché des lacunes défensives inquiétantes et un manque de cohésion flagrant. Mais plus que le résultat, c'est la sortie médiatique d'Ousmane Dembélé au micro de Ligue 1+ qui retient l'attention. Le Ballon d'Or, unique buteur parisien du soir, n'a pas cherché d'excuses et a livré une analyse glaciale des maux qui rongent le vestiaire.