Tension au PSG : après Dembélé, Vitinha hausse également le ton

En zone mixte, Vitinha prolonge l’idée sans cibler qui que ce soit. Le milieu portugais préfère parler d’ajustements. « On est prêts pour les critiques, ce n’est pas le problème. On va en parler entre nous, il y a des choses qui ont fonctionné, d’autres non. Je sais que tout le monde veut marquer, mais parfois il faut donner le ballon aux coéquipiers qui sont mieux placés. Je ne vise personne. Je n’imagine pas quelqu’un ne penser qu’à lui dans cette équipe. Mais on va en discuter entre nous pour régler ce qui n’a pas marché et être prêts pour le prochain match », a fait savoir l’ancien du FC Porto.

Puis il revient sur la prestation contre Rennes : « Ce n’était pas le résultat qu’on attendait. On n’a pas fait un mauvais match. Il faut aussi parler du bon match de Rennes. Mais même si Rennes fait le match de sa vie, on doit gagner avec l’équipe et le niveau que l’on a ».

Vitinha assume la responsabilité collective. Il reconnaît les imperfections. Il appelle à une discussion interne. L’objectif reste clair : réagir vite.