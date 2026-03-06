Un PSG moribond s’incline face à Monaco (1-3)

Le Paris Saint-Germain recevait l’AS Monaco, vendredi soir, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un choc qui a tourné à la désillusion pour les Parisiens, méconnaissables face au réalisme monégasque.

Le PSG surpris par Monaco

A cinq jours du choc contre Chelsea en Ligue des Champions, le PSG traîne encore d’importantes lacunes défensives. Cela s’est encore remarqué lors du troisième choc en troisième semaine face à Monaco, vendredi. La défense parisienne était d’ailleurs apathique sur la première occasion monégasque avec une tête de Denis Zakaria qui ne trouvait pas le cadre (5e). Le PSG répondait dans la foulée avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi dont la tentative était captée par Philipp Kohn (6e).

Mais si Nuno Mendes (19e) et Khvicha Kvaratskhelia (24e) prenaient leurs chances, c’est bien l’ASM qui trouvait la faille en premier. Et comme un symbole, c’est sur une perte de balle de Warren Zaire-Emery dans la surface que Folarin Balogun servait Maghnès Akliouche qui ajustait Matvey Safonov (0-1, 27e). Les Parisiens tentaient de revenir au score mais manquaient de justesse et de présence dans la surface monégasque. Le PSG est donc mené à la pause.

L’ASM éteint les espoirs du PSG

Au retour des vestiaires, les débats semblaient équilibrés entre les équipes qui se projetaient toutes les deux vers l’avant. Alors que le PSG tardait toujours à accélérer, la passivité de sa défense permettait à Aleksandr Golovin de se retrouver en position idéale pour tromper Safonov (0-2, 55e). Juste après, Luis Enrique décidait de lancer Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Senny Mayulu pour essayer de renverser la situation. Ce qui apportait un peu plus de verticalité dans le jeu parisien même si le but tardait toujours à venir. La solution venait finalement des pieds de Bradley Barcola qui reprenait une passe de Hakimi pour surprendre Philipp Kohn (1-2, 71e).

Mais l’espoir ne durait pas puisque Folarin Balogun profitait d’une nouvelle erreur de la défense parisienne pour accroitre l’avantage de Monaco (1-3, 74e). Ni les nombreuses occasions parisiennes, ni les sept minutes de temps additionnel, ne changeaient le sort du match pour le PSG qui s’inclinait pour la première fois de la saison au Parc des Princes en Ligue 1. Une contre-performance qui est loin d’être rassurante, à cinq jours du huitième de finale aller de C1 contre Chelsea, mercredi prochain (21h). Le Paris Saint-Germain (1er, 57 pts) concède un nouveau faux-pas en Ligue 1 et laisse la chance au RC Lens (2e, 53 pts) de revenir à un point en cas de succès contre Metz, dimanche (15h). De son côté, l’AS Monaco (5e, 40 pts) fait un grand bond au classement et revient dans la course à la qualification en Ligue des Champions.