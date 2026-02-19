PSG : tension entre Dembélé et Doué à cause d’une célébration ?

Dans la nuit monégasque, le PSG a renversé Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des champions. Au cœur du scénario, Désiré Doué. Double buteur et omniprésent, le jeune ailier a aussi fait parler par ses célébrations. De quoi alimenter les spéculations autour d’un éventuel malaise avec Ousmane Dembélé ? Décryptage.
Doué change le cours du match au stade Louis-II
Mardi soir, sur la pelouse du stade Louis-II, le Paris Saint-Germain a puisé dans ses ressources pour faire tomber l’AS Monaco (2-3). Si le collectif parisien a répondu présent, un homme a capté les regards : Désiré Doué.
Pas titularisé au coup d’envoi, le jeune international français a remplacé Ousmane Dembélé à la 26e minute. Trois minutes plus tard, il a frappé. Une accélération, une frappe croisée, et le PSG revenait dans le match. Le ton était donné.
Avant la pause, à la 41e, sa tentative repoussée par Köhn a profité à Achraf Hakimi, qui a conclu dans un angle fermé pour remettre les compteurs à égalité. Doué, encore lui, a ensuite fait basculer la rencontre à la 67e minute. Une frappe du gauche, tendue, précise, logée dans le petit filet. Deux buts personnels, une implication directe sur les trois réalisations parisiennes : difficile de faire plus complet.
Une réponse sur le terrain, sans détour
Ces dernières semaines, les critiques ont visé l’ailier de 20 ans. Certains observateurs ont évoqué une baisse de régime. À Rennes, lors de la défaite 3-1, tous les regards s’étaient braqués sur lui.
Face à Monaco, Doué n’a pas cherché à répondre par des discours. Il a laissé parler ses jambes. Après la rencontre, au micro de Canal+, il est resté mesuré : « J'essaye de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai marqué et pu aider l'équipe, c'est mon boulot ».
Pas un mot de plus. Pas de polémique. Juste l’essentiel.
Les propos de Dembélé à l’origine des spéculations
Le climat s’est tendu après une sortie médiatique d’Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien avait lancé : « le Paris Saint-Germain doit être en premier, pas les individualités ». Beaucoup y ont vu une pique adressée à Doué. Les interprétations ont fusé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains ont parlé de fracture naissante.
Pourtant, selon RMC Sport, aucun froid ne s’installe entre les deux joueurs. Ils partagent le même agent. Dembélé, Ballon d’Or 2025, a même accompagné Doué lors de son arrivée à Paris, comme il l’a fait avec Bradley Barcola. Si un échange doit avoir lieu, il se fera à huis clos, dans le vestiaire.
Des célébrations lourdes de sens ?
Reste l’image. Celle des mains de Doué posées sur ses oreilles après ses buts. Un geste fort. Une manière de faire taire le bruit ?
Achraf Hakimi, lui aussi buteur, a mimé un appel au silence. Les Parisiens ont le sentiment que certains commentaires cherchent à semer la discorde dans le groupe. Les déclarations de Dembélé ne visaient personne en particulier, mais la rumeur a pris de l’ampleur.
En conférence de presse, Luis Enrique a défendu son joueur : « Je suis très content pour Désiré Doué, parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs ».
Le message paraît clair. Le vestiaire veut se protéger. Fermer la porte aux interprétations.
Un groupe soudé avant les prochaines échéances
Le PSG ne peut pas se disperser. Dès samedi, Metz se présente en Ligue 1 (21h05). Puis viendra le match retour des barrages de Ligue des champions au Parc des Princes, mercredi (21h).
L’objectif reste inchangé : poursuivre la route européenne et défendre le titre continental. Doué, lui, a rappelé qu’il sait répondre présent quand la pression monte.
Alors, tension réelle ou simple emballement ? Sur le terrain, en tout cas, le PSG avance. Et Désiré Doué aussi.