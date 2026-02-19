PSG : tension entre Dembélé et Doué à cause d’une célébration ?

Mardi soir, sur la pelouse du stade Louis-II, le Paris Saint-Germain a puisé dans ses ressources pour faire tomber l’AS Monaco (2-3). Si le collectif parisien a répondu présent, un homme a capté les regards : Désiré Doué.

Pas titularisé au coup d’envoi, le jeune international français a remplacé Ousmane Dembélé à la 26e minute. Trois minutes plus tard, il a frappé. Une accélération, une frappe croisée, et le PSG revenait dans le match. Le ton était donné.

Avant la pause, à la 41e, sa tentative repoussée par Köhn a profité à Achraf Hakimi, qui a conclu dans un angle fermé pour remettre les compteurs à égalité. Doué, encore lui, a ensuite fait basculer la rencontre à la 67e minute. Une frappe du gauche, tendue, précise, logée dans le petit filet. Deux buts personnels, une implication directe sur les trois réalisations parisiennes : difficile de faire plus complet.