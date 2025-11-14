Upamecano ou Konaté, le Real Madrid a tranché

Bien qu'Antonio Rüdiger soit censé discuter d'une prolongation de contrat avec les Merengues en 2026, lui et David Alaba devraient quitter le club à l'issue de leurs contrats respectifs. Xabi Alonso aura donc besoin de renforts en défense.

Leur priorité était William Saliba, mais après avoir prolongé son contrat avec Arsenal, il a été retiré de la liste. Le Real Madrid a également été associé à Marc Guehi après l'échec de son transfert à Liverpool, mais le joueur de Crystal Palace et de l'équipe d'Angleterre est désormais jugé trop cher par les Merengues.

Les deux autres options évoquées sont Dayot Upamecano du Bayern Munich et Ibrahima Konaté de Liverpool, tous deux libres de tout contrat l'été prochain. Liverpool et le Bayern devraient leur proposer des augmentations de salaire afin de les conserver.

La position du Real Madrid concernant Dayot Upamecano

Selon Cadena SER, Upamecano serait la priorité du Real Madrid en cas de choix direct. Le défenseur du Bayern, courtisé par Kylian Mbappé cette semaine, a reçu des rapports plus favorables de la part des recruteurs madrilènes. Cependant, les Merengues craignent qu'un accord ne soit compliqué par l'influence de son agent, Moussa Sissoko, soupçonnant ce dernier de les instrumentaliser pour faire monter les enchères au Bayern, comme ce fut le cas avec Alphonso Davies la saison dernière.

Ce risque est moindre concernant Konaté, qui a déjà refusé plusieurs offres de Liverpool pour 2025. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a intensifié son travail de supervision des deux joueurs et suit de près les négociations avec leurs clubs respectifs avant de passer à l'action.