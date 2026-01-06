PSG - OM, la volte-face inattendue des supporters marseillais

Malgré ce boycott, le PSG - OM du Trophée des Champions ne se jouera pas sans voix marseillaises en tribunes. Selon RMC Sport, environ une centaine de supporters de l’OM ont prévu d’assister à la rencontre à Koweït City. Ils appartiennent au groupe des « Olympiens de Dubaï », l’un des trente fan-clubs officiels recensés par le club phocéen dans le cadre du programme « OM Nation ». Une présence symbolique, mais assumée pour ce PSG - OM à l’étranger.

Ces supporters expatriés s’étaient déjà illustrés par le passé, notamment lors des périodes de contestation à Marseille, en affichant leur solidarité avec les groupes locaux. Pour eux, manquer un PSG - OM, même dans le cadre particulier du Trophée des Champions, était inconcevable. Le média indique même qu’une rencontre avec les joueurs et le staff marseillais est prévue à l’hôtel de la délégation, signe que ce déplacement revêt une dimension particulière pour ces fidèles.