À quelques heures d’un PSG - OM délocalisé au Moyen-Orient, l’atmosphère autour du Trophée des Champions intrigue autant qu’elle divise. Entre boycott assumé, désintérêt affiché et ferveur persistante, la rencontre programmée à Koweït City cristallise des positions contrastées chez les supporters marseillais. Alors que ce PSG - OM devait être une vitrine internationale du football français, la mobilisation autour du Trophée des Champions prend une tournure inattendue, révélatrice des tensions et des paradoxes qui entourent ce choc hors normes.
PSG - OM, la volte-face inattendue des supporters marseillais
- AFP
Un boycott assumé pour le Trophée des Champions
Pour ce PSG - OM disputé au Koweït, les principaux groupes de supporters marseillais basés à Marseille ont fait un choix clair : celui du boycott. Par principe, ils ont refusé de se rendre au Trophée des Champions, dénonçant une rencontre organisée loin des bases populaires du football français. Ce positionnement tranche avec l’enjeu sportif et symbolique de ce PSG - OM, censé ouvrir l’année avec un premier titre national en jeu.
Dans ce contexte, l’affluence attendue au stade Jaber Al-Ahmad International reste floue. Malgré ses 60 000 places, RMC Sport annonce que l’enceinte ne devrait pas afficher complet pour ce Trophée des Champions entre le PSG et l’OM. Côté parisien, le manque d’engouement s’est traduit par l’annulation pure et simple d’un pack de déplacement proposé à 800 euros, faute de demandes suffisantes pour assister à ce PSG - OM inédit.
Des fidèles marseillais malgré tout présents pour PSG - OM
Malgré ce boycott, le PSG - OM du Trophée des Champions ne se jouera pas sans voix marseillaises en tribunes. Selon RMC Sport, environ une centaine de supporters de l’OM ont prévu d’assister à la rencontre à Koweït City. Ils appartiennent au groupe des « Olympiens de Dubaï », l’un des trente fan-clubs officiels recensés par le club phocéen dans le cadre du programme « OM Nation ». Une présence symbolique, mais assumée pour ce PSG - OM à l’étranger.
Ces supporters expatriés s’étaient déjà illustrés par le passé, notamment lors des périodes de contestation à Marseille, en affichant leur solidarité avec les groupes locaux. Pour eux, manquer un PSG - OM, même dans le cadre particulier du Trophée des Champions, était inconcevable. Le média indique même qu’une rencontre avec les joueurs et le staff marseillais est prévue à l’hôtel de la délégation, signe que ce déplacement revêt une dimension particulière pour ces fidèles.