PSG - OM, la volte-face inattendue des supporters marseillais

Après l’annonce d’un boycott, des supporters de l’OM assisteront bien au Trophée des Champions contre le PSG, jeudi.

À quelques heures d’un PSG - OM délocalisé au Moyen-Orient, l’atmosphère autour du Trophée des Champions intrigue autant qu’elle divise. Entre boycott assumé, désintérêt affiché et ferveur persistante, la rencontre programmée à Koweït City cristallise des positions contrastées chez les supporters marseillais. Alors que ce PSG - OM devait être une vitrine internationale du football français, la mobilisation autour du Trophée des Champions prend une tournure inattendue, révélatrice des tensions et des paradoxes qui entourent ce choc hors normes.

