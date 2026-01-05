SOCCER CL D6 UNION SG VS MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - Le groupe surprenant de l’OM contre le PSG pour le Trophée des champions

À peine remis d’un revers douloureux, l’OM repart déjà au combat pour un trophée face à son rival éternel.

Le calendrier n’offre aucun répit à l’Olympique de Marseille. Quelques heures après une défaite frustrante en championnat, les Phocéens changent de décor et d’enjeu, avec un Classique à haute tension face au PSG et un titre national en ligne de mire.

