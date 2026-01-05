Le calendrier n’offre aucun répit à l’Olympique de Marseille. Quelques heures après une défaite frustrante en championnat, les Phocéens changent de décor et d’enjeu, avec un Classique à haute tension face au PSG et un titre national en ligne de mire.
OFFICIEL - Le groupe surprenant de l’OM contre le PSG pour le Trophée des champions
- AFP
Un Classique pour lancer la saison des titres
Ce jeudi à 19h00, l’Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Champions. Le champion de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France retrouve son dauphin pour un duel toujours particulier, cette fois délocalisé au Koweït. Une affiche symbolique, lourde de sens, alors que l’OM traverse une période délicate depuis la reprise.
Battus par le FC Nantes (0-2) il y a seulement quelques heures, les Marseillais cherchent un déclic. Ce match représente bien plus qu’un simple trophée. Il incarne une occasion rare de rompre une longue disette et de redonner le sourire à un public éprouvé.
- AFP
Roberto De Zerbi dévoile un groupe élargi
À trois jours du deuxième Classique de la saison, Roberto De Zerbi a tranché. Le technicien italien a communiqué une liste de 28 joueurs retenus pour ce déplacement particulier. Un groupe élargi, pensé pour gérer l’intensité, le contexte et les éventuels ajustements tactiques.
Une absence ressort immédiatement. Nayef Aguerd ne figure pas dans la liste, logique puisqu’il défend actuellement les couleurs du Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations. En revanche, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir apparaissent bien dans le groupe, malgré leur expulsion face aux Canaris dimanche. Un choix fort, qui en dit long sur la confiance accordée par le staff.
- AFP
Un voyage sous pression mais plein d’enjeux
Ce déplacement au Koweït n’a rien d’anodin. Entre fatigue mentale, urgence de résultats et rivalité historique, l’OM avance sur un fil. Le PSG, de son côté, abordera ce rendez-vous avec le statut de favori, mais aussi avec la pression liée à son palmarès récent. Paris a une revanche à prendre après avoir perdu le premier Classique de la saison contre l’OM (1-0) au Vélodrome.
Pour Marseille, l’objectif reste clair. Se donner une chance réelle de soulever un trophée et envoyer un message fort, malgré les doutes et les critiques. Le coup d’envoi sera donné jeudi à 19h00. Le verdict ne tardera pas.
Le groupe de l’OM contre le PSG
Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Lirola, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Maupay, Mmadi, Paixão, Traoré, Vaz