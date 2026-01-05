OFFICIEL - Le groupe surprenant de l’OM contre le PSG pour le Trophée des champions

Ce jeudi à 19h00, l’Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Champions. Le champion de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France retrouve son dauphin pour un duel toujours particulier, cette fois délocalisé au Koweït. Une affiche symbolique, lourde de sens, alors que l’OM traverse une période délicate depuis la reprise.

Battus par le FC Nantes (0-2) il y a seulement quelques heures, les Marseillais cherchent un déclic. Ce match représente bien plus qu’un simple trophée. Il incarne une occasion rare de rompre une longue disette et de redonner le sourire à un public éprouvé.