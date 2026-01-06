Trophée des Champions, le groupe sans surprise du PSG contre l'OM

À quarante-huit heures d’un nouveau Classique sous tension, le Paris Saint-Germain avance sans effet d’annonce. Pour ce Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, délocalisé au Koweït, le PSG a fait un choix assumé : continuité, stabilité et prudence. Sans bouleverser ses habitudes, le PSG se présente avec un groupe cohérent, reflet d’une gestion maîtrisée de l’effectif à l’aube de l’année 2026.

Les tauliers du PSG présents contre l’OM

Pour ce déplacement longue distance, le PSG a retenu un groupe de 20 joueurs afin d’affronter l’OM au Trophée des Champions (19h). Comme lors de la dernière rencontre de championnat face au Paris FC (2-1), le PSG devra composer sans Kang-in Lee, toujours en phase de reprise après une lésion à la cuisse gauche. Le club parisien a également acté les absences de Matvey Safonov, touché à la main gauche, et de Quentin Ndjantou, indisponible en raison d’un souci à la cuisse droite.

En revanche, le PSG pourra s’appuyer sur l’essentiel de son ossature. Marquinhos, Vitinha et Ousmane Dembélé figurent bien dans le groupe retenu par Luis Enrique, confirmant la volonté du PSG d’aborder ce rendez-vous avec ses cadres. Le technicien espagnol a aussi intégré le jeune Noah Nsoki, 18 ans, symbole de la politique de projection du PSG vers l’avenir. Une sélection sans surprise, mais parfaitement alignée avec les objectifs immédiats du club parisien.

Le groupe du PSG contre l'OM