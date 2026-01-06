Qui est Thomas Léonard, l'arbitre désigné pour PSG - OM ?

La Ligue de football professionnel a officiellement confirmé la nomination de Thomas Léonard pour arbitrer le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions (jeudi, 19h). Une décision forte dans un contexte où l’arbitrage reste au cœur de nombreux débats. Alors que beaucoup s’attendaient à voir un habitué des grandes affiches, la LFP, dirigée par Vincent Labrune, a opté pour Thomas Léonard, un arbitre expérimenté, mais novice sur un Classique PSG – OM.

Âgé de 44 ans, Thomas Léonard a pris la direction du Koweït ce mardi, dans le même avion que plusieurs journalistes ainsi que le duo Vincent Labrune - Arnaud Rouger, informe RMC Sport. Ce déplacement symbolise la confiance accordée à Thomas Léonard, appelé à gérer une rencontre à très haute intensité, tant sur le plan sportif qu’émotionnel, entre deux rivaux historiques du football français.