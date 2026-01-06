À l’heure où chaque décision arbitrale est disséquée, commentée et parfois contestée, la désignation de l’homme au sifflet pour un PSG - OM ne passe jamais inaperçue. Pour le Trophée des champions disputé au Koweït, la LFP a fait un choix qui intrigue autant qu’il surprend. Loin des profils les plus médiatisés, Thomas Léonard s’apprête à vivre un moment charnière de sa carrière. Un premier Classique, un contexte explosif et une pression maximale. Autant d’éléments qui placent Thomas Léonard sous le feu des projecteurs avant même le coup d’envoi.
Qui est Thomas Léonard, l'arbitre désigné pour PSG - OM ?
- AFP
Thomas Léonard au sifflet de PSG - OM
La Ligue de football professionnel a officiellement confirmé la nomination de Thomas Léonard pour arbitrer le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions (jeudi, 19h). Une décision forte dans un contexte où l’arbitrage reste au cœur de nombreux débats. Alors que beaucoup s’attendaient à voir un habitué des grandes affiches, la LFP, dirigée par Vincent Labrune, a opté pour Thomas Léonard, un arbitre expérimenté, mais novice sur un Classique PSG – OM.
Âgé de 44 ans, Thomas Léonard a pris la direction du Koweït ce mardi, dans le même avion que plusieurs journalistes ainsi que le duo Vincent Labrune - Arnaud Rouger, informe RMC Sport. Ce déplacement symbolise la confiance accordée à Thomas Léonard, appelé à gérer une rencontre à très haute intensité, tant sur le plan sportif qu’émotionnel, entre deux rivaux historiques du football français.
- AFP
Le parcours atypique de Thomas Léonard en Ligue 1
Présent en Ligue 1 depuis 2017, Thomas Léonard n’est pas un inconnu du paysage arbitral français. Depuis ses débuts dans l’élite, Thomas Léonard a dirigé 146 rencontres de Ligue 1, preuve d’une expérience solide au plus haut niveau. Pourtant, ses confrontations avec le PSG et l’OM sont restées relativement limitées, avec respectivement huit matchs arbitrés pour le club parisien et dix pour le club marseillais.
Cette saison, Thomas Léonard n’a officié qu’une seule fois lors d’un match du PSG, à l’occasion de la victoire face à Auxerre (2-0) le 27 septembre. Du côté de l’OM, Thomas Léonard était notamment au sifflet lors du match nul contre Angers (2-2) au Vélodrome, mais aussi lors du large succès contre Lorient (4-0), une rencontre qui avait suscité de vives réactions.
Lors de ce OM - Lorient, Thomas Léonard avait marqué les esprits en sifflant un pénalty en faveur des Phocéens et en expulsant Darlin Yongwa sur la même action. Une application stricte de la règle de la double peine qui avait provoqué interrogations et critiques chez les supporters bretons. Cet épisode illustre le style de Thomas Léonard, souvent décrit comme rigoureux et attaché à l’application du règlement.