PSG-OM : l'explication incroyable de la direction de l'arbitrage sur la faute de Vitinha sur Balerdi

Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la Fédération française de football examine les situations sensibles. Le dossier Vitinha figurait en haut de la pile.

Dans son rapport publié jeudi, l’instance estime que l’arbitre a pris la bonne décision. Elle développe son analyse avec précision :

« Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s'accompagne pas d'un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l'impact physique. Par conséquent, l'absence d'intensité excessive dans le geste permet à l'arbitre de considérer que l'exclusion n'est pas incontournable. La décision de l'arbitre, particulièrement précis dans son analyse sur le terrain, ne correspond pas à une erreur manifeste au sens des Lois du jeu », indique l’instance.

Le point central repose donc sur l’intensité et l’absence d’appui prolongé. Selon la FFF, le geste ne justifie pas une exclusion automatique.