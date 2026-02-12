Le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille (5-0) continue de faire réagir. Au cœur des débats : le tacle de Vitinha sur Leonardo Balerdi dès les premières minutes. Beaucoup réclamaient une expulsion. La direction de l’arbitrage de la FFF a rendu son analyse et écarte toute erreur manifeste.
PSG-OM : l'explication incroyable de la direction de l'arbitrage sur la faute de Vitinha sur Balerdi
Une action qui a enflammé le Classique
Dimanche soir, au Parc des Princes, la rencontre entre le PSG et l’OM démarre sur un rythme élevé. À la neuvième minute, Vitinha intervient en retard sur Leonardo Balerdi. Le Portugais touche le tibia du défenseur marseillais. Le score reste encore vierge. Willy Delajod sort un carton jaune. Pas davantage.
Trois minutes plus tard, Ousmane Dembélé ouvre la marque. Paris déroule ensuite pour s’imposer 5-0. L’action du milieu parisien ne disparaît pas pour autant des discussions. Les supporters marseillais dénoncent une clémence excessive. Côté parisien, certains redoutent un possible rouge qui aurait changé le scénario.
La FFF détaille son raisonnement
Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la Fédération française de football examine les situations sensibles. Le dossier Vitinha figurait en haut de la pile.
Dans son rapport publié jeudi, l’instance estime que l’arbitre a pris la bonne décision. Elle développe son analyse avec précision :
« Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s'accompagne pas d'un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l'impact physique. Par conséquent, l'absence d'intensité excessive dans le geste permet à l'arbitre de considérer que l'exclusion n'est pas incontournable. La décision de l'arbitre, particulièrement précis dans son analyse sur le terrain, ne correspond pas à une erreur manifeste au sens des Lois du jeu », indique l’instance.
Le point central repose donc sur l’intensité et l’absence d’appui prolongé. Selon la FFF, le geste ne justifie pas une exclusion automatique.
Un débat qui dépasse ce match
L’arbitrage français traverse une saison agitée. Cartons rouges jugés sévères, fautes similaires sanctionnées différemment, pénaltys contestés : les critiques s’accumulent.
Dans ce contexte, chaque décision majeure prend une ampleur particulière. L’action de Vitinha s’inscrit dans ce climat tendu. Même si rien ne prouve que l’OM aurait inversé le résultat en supériorité numérique, l’épisode alimente le sentiment d’injustice chez certains supporters.
La FFF, elle, insiste sur la notion d’erreur manifeste. Pour intervenir via la VAR ou corriger une décision, l’erreur doit apparaître évidente et incontestable. Ce n’est pas le cas ici selon ses experts.
Le cas Endrick à Nantes
La direction de l’arbitrage s’est également penchée sur un autre épisode du week-end : l’expulsion d’Endrick lors de la victoire de l’OL à Nantes (0-1).
Peu après l’heure de jeu, l’attaquant lyonnais commet une faute sur la cheville de Dehmaine Tabibou. Mathieu Vernice lui adresse d’abord un second carton jaune. Après consultation de la VAR, il change sa décision et sort un rouge direct.
La nuance compte. Un rouge direct entraîne au minimum deux matchs de suspension, alors qu’un second avertissement conduit à un seul match ferme.
Là encore, la direction de l’arbitrage estime qu’il n’existe pas d’erreur manifeste et considère qu’il n’y avait pas de raison que monsieur Vernice soit appelé par l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Finalement, mercredi, la Commission de discipline de la LFP choisit d’alléger la sanction. Elle retire le rouge direct et le remplace par un second carton jaune. Résultat : un seul match de suspension ferme pour le Brésilien.
Une ligne directrice assumée
À travers ces deux dossiers, la FFF défend une approche cohérente : protéger l’appréciation de l’arbitre central lorsque l’intensité ou la gravité du geste laisse place à l’interprétation. Le message reste clair. Sans erreur manifeste, la décision prise sur le terrain conserve sa légitimité.
Le débat, lui, ne s’éteint pas. À chaque journée, de nouvelles actions viennent alimenter les discussions. Mais pour la direction de l’arbitrage, ni Vitinha face à Balerdi ni Endrick à Nantes ne relèvent d’une faute d’arbitrage évidente.
La polémique continuera sans doute. La position officielle, elle, ne bouge pas.