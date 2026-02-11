La sanction tombe pour Endrick, ça va très loin !

Cette sanction minimale, qui correspond au match automatique après son expulsion à Nantes pour un geste d'humeur sur Dehmaine Tabibou, est une excellente nouvelle pour les finances et le projet sportif de l'OL. Compte tenu de la clause dégressive révélée par Matthieu Louis-Jean sur RMC, chaque absence coûte potentiellement plus cher au club rhodanien. En limitant la sanction à une seule rencontre, la commission permet à Lyon de retrouver son prodige dès le déplacement à Strasbourg, minimisant ainsi l'impact sur le coût global du prêt madrilène.

Le verdict semble avoir pris en compte le plaidoyer de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais était monté au créneau après la défaite à Nantes, dénonçant une forme d'intimidation physique systématique envers le crack de 19 ans et réclamant une protection accrue des arbitres. Ce discours, comparant le traitement d'Endrick à celui subi par Neymar en son temps, a visiblement porté ses fruits auprès des instances disciplinaires, qui n'ont pas souhaité faire du jeune Brésilien un exemple malgré l'intervention de la VAR lors du match.

Concrètement, Endrick manquera uniquement le choc face à l'OGC Nice ce dimanche au Groupama Stadium. Pour Paulo Fonseca, le défi sera de composer sans sa principale arme offensive, auteur de cinq buts en six matchs, tout en espérant que ce repos forcé permette au joueur de canaliser sa frustration face à l'âpreté des défenses de Ligue 1.