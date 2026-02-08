Le Parc des Princes attendait une étincelle, il a eu droit au feu d'artifice. Dans un Classique à sens unique écrasé par le Paris Saint-Germain (5-0), Ousmane Dembélé a livré sa partition la plus aboutie de la saison. Loin des discussions stériles sur sa légitimité récente, le numéro 10 parisien a pris le jeu à son compte dès les premières minutes. Tranchant, disponible et létal, il a survolé les débats, rappelant pourquoi le monde du football l'a couronné il y a quelques mois.
Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé remet les pendules à l'heure
- AFP
Un chef-d'œuvre technique
Si l'ouverture du score a montré son sens du but, sa deuxième réalisation restera dans les mémoires des supporters parisiens. Face à Leonardo Balerdi et Facundo Medina, l'attaquant a récité sa gamme favorite : crochet court dévastateur, accélération sèche, frappe limpide. La défense marseillaise, laissée sur place, n'a pu que constater les dégâts. Ce geste technique de haute volée, exécuté avec une facilité déconcertante dans un petit périmètre, symbolise la confiance retrouvée d'un joueur intouchable quand il évolue à ce niveau d'intensité.
- AFP
La meilleure des réponses
Ce réveil intervient dans un climat particulier. Depuis son sacre, une petite musique désagréable se faisait entendre, certains observateurs et même des pairs comme Raphinha remettant en cause sa place sur le podium mondial. Dembélé a répondu sur le pré, sans un mot, mais avec une autorité naturelle. En dictant le tempo et en haranguant ses partenaires, il a endossé ce costume de leader technique qui lui faisait parfois défaut, éteignant les critiques par la pureté de son football et son impact immédiat. Au micro de Ligue 1+ après la partie, son entraineur Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à son égard : "Ousmane, c'est un joueur différent des autres. Et c'est pour ça qu'il a gagné le ballon d'or". Le technicien espagnol a insisté sur le "plaisir d'avoir des joueurs de ce haut niveau", validant ainsi la performance de son leader technique.
- AFP
Une efficacité chirurgicale
L'impression visuelle est confirmée par une froide réalité statistique. Avec ce doublé, l'international français soigne des chiffres déjà impressionnants, affichant une série de huit buts sur ses dix derniers tirs cadrés en championnat. Cette précision change la donne pour le collectif de Luis Enrique. En obligeant l'adversaire à une surveillance constante, il libère des espaces pour les autres et rend le bloc parisien imprévisible. Marseille n'a jamais su comment le contenir, et c'est tout le système olympien qui s'est effondré face à tant de percussion.
- AFP
Prêt pour les barrages
Pour Paris, ce retour en grâce tombe à pic. À l'aube du barrage capital de Ligue des Champions face à Monaco, retrouver son atout maître à ce niveau de performance est une bénédiction. Comme la saison passée, Dembélé semble monter en régime à l'approche du printemps, moment charnière où les titres se jouent. Ce Classique référence lance idéalement le sprint final et envoie un signal fort à toute l'Europe : le Ballon d'Or est bel et bien réveillé.