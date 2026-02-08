Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé remet les pendules à l'heure

Ce réveil intervient dans un climat particulier. Depuis son sacre, une petite musique désagréable se faisait entendre, certains observateurs et même des pairs comme Raphinha remettant en cause sa place sur le podium mondial. Dembélé a répondu sur le pré, sans un mot, mais avec une autorité naturelle. En dictant le tempo et en haranguant ses partenaires, il a endossé ce costume de leader technique qui lui faisait parfois défaut, éteignant les critiques par la pureté de son football et son impact immédiat. Au micro de Ligue 1+ après la partie, son entraineur Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à son égard : "Ousmane, c'est un joueur différent des autres. Et c'est pour ça qu'il a gagné le ballon d'or". Le technicien espagnol a insisté sur le "plaisir d'avoir des joueurs de ce haut niveau", validant ainsi la performance de son leader technique.