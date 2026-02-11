PSG-OM - L’échange humiliant entre Dembélé et Hojbjerg : "Balerdi il est nul, tu le…"

Mais la soirée ne se limite pas aux actions de jeu. Selon des images relayées par Ligue 1+, diffuseur du Championnat de France, Ousmane Dembélé aurait aussi glissé quelques mots bien sentis à Pierre-Emile Højbjerg au sujet de Leonardo Balerdi.

La scène reste floue. Les paroles ne s’entendent pas distinctement. Pourtant, le diffuseur avance une phrase sans détour : « Balerdi, il est nul, tu le sais! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais! », aurait déclaré Dembouz.

Des propos attribués à l’ailier parisien. Impossible de confirmer avec certitude à la simple lecture labiale. Mais la séquence circule. Elle alimente les discussions.

Dans un Classique déjà plié sur le terrain, la tension verbale ajoute une couche supplémentaire.