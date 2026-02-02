Le PSG avance, gagne et reprend son bien. Pourtant, derrière ce succès à Strasbourg, le ton n’a rien de triomphal. Entre prudence affichée et projection assumée vers le Classique, Paris marche sur une ligne fine.
PSG : la petite phrase de Luis Enrique sur l’OM avant le Classique
Le PSG retrouve la tête sans rassurer totalement
Sous pression avant le coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a fait le nécessaire à la Meinau en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Face au RC Strasbourg, les Parisiens ont assuré l’essentiel avec une victoire 1-2, suffisante pour récupérer le fauteuil de leader. Un succès précieux sur le plan comptable, beaucoup moins convaincant dans le contenu.
Le match n’a jamais basculé dans une maîtrise totale. Paris a connu des passages délicats, notamment avant la pause. Et ce constat, Luis Enrique ne l’a pas esquivé au moment d’analyser la rencontre.
Luis Enrique, entre satisfaction et vigilance
En conférence de presse, l’entraîneur parisien a reconnu le mérite du résultat, sans masquer ses réserves. « C’est beau de gagner ce match, je ne me rappelle d’aucun match facile ici, Strasbourg a des jeunes joueurs et beaucoup de qualité. On a eu beaucoup d’imprécisions en première mi-temps, c’était mieux en deuxième période, mais on est content de remporter ce match, c’est une victoire importante, mais on peut aussi faire mieux », a-t-il lancé.
Le technicien espagnol n’a pas cherché à enjoliver. La victoire compte, le reste doit suivre. Une posture fidèle à son discours depuis le début de saison, même au cœur d’une série solide en championnat.
Une série, mais aucun relâchement
Avec ce nouveau succès, Paris enchaîne. Pourtant, Luis Enrique refuse toute forme d’autosatisfaction. « Je ne sais pas si on a mérité cette victoire, mais c’est très important pour nous, pour notre confiance et pour ce que nous cherchons. Je pense que c’est la sixième victoire consécutive en championnat, c’est beau, c’est une ligue difficile même si les gens ne pensent pas », a ajouté l’Asturien.
Le coach du PSG insiste sur la difficulté réelle de la Ligue 1. Et surtout, il regarde autour. Lens reste dans le rétroviseur. Marseille et Lyon montent en puissance. Le message devient alors plus clair.
« Lens gagne aussi, ils sont sur une série incroyable, ça sera encore difficile même avec Marseille et Lyon qui améliorent leur performance, la fin de saison sera difficile », a reconnu Lucho. Une phrase glissée presque naturellement, mais qui résonne fort à quelques jours du Classique.
Barcola se projette déjà vers Marseille
Sur le terrain comme au micro, Bradley Barcola a lui aussi livré une analyse lucide. Après la rencontre, l’ailier parisien a reconnu la difficulté du déplacement. « C’était un match difficile, à chaque fois qu’on les joue, c’est compliqué, on a fait le boulot, on aurait pu faire mieux, mais finalement, on gagne donc on ne va retenir que ça », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+, diffuseur du championnat.
L’ancien Lyonnais ne s’est pas caché sur son rendement personnel. « J’essaie d’être plus concentré devant le but, je me procure les occasions, mais je dois avoir cette faim de marquer et toujours être concentré », ajoute Barcola.
Le Classique dans toutes les têtes
Puis, sans détour, Barcola a allumé la mèche avant l’OM. « Ça va être un très bon match, c’est une très bonne équipe, ça a été un peu compliqué sur les deux derniers matches, mais on veut gagner, les supporters seront là et nous, on va mettre le feu sur le terrain », souligne l’ancien Gone.
Paris avance. Paris gagne. Mais Paris sait. Face à Marseille, le PSG n’aura aucune marge. Et les mots de Luis Enrique, comme ceux de Barcola, confirment une chose : le Classique se prépare déjà, dans les têtes comme dans les discours. Le PSG a d’ailleurs une revanche à prendre, après avoir perdu le match aller (1-0) au Vélodrome.