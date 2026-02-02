PSG : la petite phrase de Luis Enrique sur l’OM avant le Classique

Avec ce nouveau succès, Paris enchaîne. Pourtant, Luis Enrique refuse toute forme d’autosatisfaction. « Je ne sais pas si on a mérité cette victoire, mais c’est très important pour nous, pour notre confiance et pour ce que nous cherchons. Je pense que c’est la sixième victoire consécutive en championnat, c’est beau, c’est une ligue difficile même si les gens ne pensent pas », a ajouté l’Asturien.

Le coach du PSG insiste sur la difficulté réelle de la Ligue 1. Et surtout, il regarde autour. Lens reste dans le rétroviseur. Marseille et Lyon montent en puissance. Le message devient alors plus clair.

« Lens gagne aussi, ils sont sur une série incroyable, ça sera encore difficile même avec Marseille et Lyon qui améliorent leur performance, la fin de saison sera difficile », a reconnu Lucho. Une phrase glissée presque naturellement, mais qui résonne fort à quelques jours du Classique.