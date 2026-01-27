À la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’avance avec un optimisme retrouvé. Mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens défient Newcastle dans un choc à fort enjeu pour une qualification directe en huitièmes de finale. Et pour cette affiche européenne, Luis Enrique peut enfin composer avec un groupe presque au complet. Une rareté cette saison, qui change profondément la donne au moment d’aborder ce sommet continental.
PSG - Newcastle, Luis Enrique sort le grand jeu
Luis Enrique retrouve ses cadres en défense
La principale satisfaction pour Luis Enrique est venue du terrain d’entraînement. Le dernier point médical n’a signalé que deux absences, dont celle de Kang-In Lee, de retour à l’entraînement collectif après un protocole allégé. Une présence encourageante, même si le Sud-Coréen pourrait manquer de rythme pour débuter. Non qualifié, le jeune Dro Fernandez, arrivé du Barça cet hiver, est également forfait. En revanche, Luis Enrique se réjouit surtout des retours conjugués d’Achraf Hakimi, João Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Matvey Safonov, tous de nouveau opérationnels pour cette affiche capitale.
Devant Lucas Chevalier, pressenti pour conserver sa place dans les cages, Luis Enrique pourrait relancer Hakimi sur le côté droit. Le technicien parisien s’est montré rassurant : « J’ai vu Hakimi parfait à l’entraînement, on va voir demain (mercredi), mais je pense qu’il sera parmi les joueurs qui pourront jouer le match ». Revenu de la CAN 2025 avec un léger déficit physique, le Marocain devra toutefois confirmer ses sensations. À gauche, Nuno Mendes est attendu, avec une charnière centrale fidèle autour de Marquinhos et Pacho, choix assumé par Luis Enrique pour sécuriser l’arrière-garde.
Un milieu stabilisé, une attaque taillée pour les espaces
Dans l’entrejeu, Luis Enrique s’appuiera logiquement sur Vitinha, pièce maîtresse de l’équilibre parisien. Fabian Ruiz, remis de son coup reçu à Lisbonne, postule également, tandis que Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver son rôle naturel au milieu après un intérim remarqué en défense. Les décisions de Luis Enrique dépendront aussi de l’état de forme de Hakimi, qui conditionne certains ajustements tactiques. Reste enfin la gestion du cas João Neves, absent depuis le Trophée des champions contre l’OM, mais à nouveau disponible pour ce rendez-vous continental.
Sur le plan offensif, Luis Enrique devrait miser sur la continuité. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia semblent tenir la corde pour débuter. Face à un Newcastle classé juste derrière le PSG dans la phase de ligue, le scénario d’un match ouvert se dessine. Une configuration que Luis Enrique pourrait exploiter avec des profils comme Bradley Barcola, capable d’attaquer les espaces laissés par une équipe anglaise contrainte de jouer pour gagner, selon les échos du Parisien.
La compo probable du PSG contre Newcastle
Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.