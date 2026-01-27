PSG - Newcastle, Luis Enrique sort le grand jeu

La principale satisfaction pour Luis Enrique est venue du terrain d’entraînement. Le dernier point médical n’a signalé que deux absences, dont celle de Kang-In Lee, de retour à l’entraînement collectif après un protocole allégé. Une présence encourageante, même si le Sud-Coréen pourrait manquer de rythme pour débuter. Non qualifié, le jeune Dro Fernandez, arrivé du Barça cet hiver, est également forfait. En revanche, Luis Enrique se réjouit surtout des retours conjugués d’Achraf Hakimi, João Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Matvey Safonov, tous de nouveau opérationnels pour cette affiche capitale.

Devant Lucas Chevalier, pressenti pour conserver sa place dans les cages, Luis Enrique pourrait relancer Hakimi sur le côté droit. Le technicien parisien s’est montré rassurant : « J’ai vu Hakimi parfait à l’entraînement, on va voir demain (mercredi), mais je pense qu’il sera parmi les joueurs qui pourront jouer le match ». Revenu de la CAN 2025 avec un léger déficit physique, le Marocain devra toutefois confirmer ses sensations. À gauche, Nuno Mendes est attendu, avec une charnière centrale fidèle autour de Marquinhos et Pacho, choix assumé par Luis Enrique pour sécuriser l’arrière-garde.