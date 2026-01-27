Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
Bour Han Amoussa

PSG - Newcastle, Luis Enrique sort le grand jeu

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va sortir l’artillerie pour le choc contre Newcastle en Ligue des Champions, mercredi.

À la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’avance avec un optimisme retrouvé. Mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens défient Newcastle dans un choc à fort enjeu pour une qualification directe en huitièmes de finale. Et pour cette affiche européenne, Luis Enrique peut enfin composer avec un groupe presque au complet. Une rareté cette saison, qui change profondément la donne au moment d’aborder ce sommet continental. 

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0