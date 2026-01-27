Mercredi soir, le Parc des Princes s’apprête à accueillir un rendez-vous européen décisif. Face à Newcastle, le PSG joue bien plus qu’un simple match de prestige, avec une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en ligne de mire. Dans ce contexte sous haute tension, chaque détail compte. Or, à quelques heures du coup d’envoi, une annonce en provenance d’Angleterre pourrait rebattre les cartes. Un forfait important, confirmé par Eddie Howe, suscite déjà de nombreuses interrogations autour des chances du PSG.
Un forfait annoncé à Newcastle, bonne nouvelle pour le PSG ?
- AFP
Le PSG face à Newcastle pour une qualification directe
Cette ultime journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions oppose deux équipes installées dans le top 8 provisoire. Le PSG et Newcastle abordent cette rencontre avec le même objectif : s’imposer pour valider un billet direct pour les huitièmes de finale. Devant son public, le PSG sait qu’un succès au Parc des Princes renforcerait son statut et confirmerait sa montée en puissance sur la scène européenne.
Mais face aux champions d’Europe en titre, Newcastle doit composer avec un contexte moins favorable. Alors que le PSG arrive avec un groupe compétitif, les Magpies voient leur entrejeu fragilisé à l’approche de ce choc décisif. Une donnée qui pourrait peser lourd face à un PSG habitué à exploiter la moindre faille adverse.
- Getty Images Sport
Newcastle privé de Joelinton face à Paris
À la veille du déplacement à Paris, Eddie Howe a officialisé une absence de taille. Joelinton, pilier du milieu de terrain de Newcastle, ne sera pas de la partie contre le PSG. Sorti prématurément face à Aston Villa en Premier League, le Brésilien souffre de l’aine. L’entraîneur anglais a précisé la situation sans détour : « Joelinton ne pourra pas jouer, il a passé un scanner. Nous ne pensons pas que ce soit une blessure grave, mais il sera absent pendant quelques semaines. Il manquera plusieurs matchs ».
Pour le PSG, cette absence représente une opportunité stratégique. Joelinton est l’un des moteurs du pressing et de l’impact physique de Newcastle. Sans lui, le PSG pourrait bénéficier de davantage d’espaces dans l’entrejeu, un secteur clé face à une équipe anglaise réputée pour son intensité.
- Getty Images Sport
Une incertitude persistante avant PSG - Newcastle
Outre ce forfait confirmé, une autre interrogation subsiste côté anglais. Eddie Howe a également évoqué le cas de Bruno Guimarães, élément essentiel de Newcastle, dont la présence face au PSG reste incertaine. « Il est avec nous. Nous en saurons plus dans les prochaines heures », a indiqué le technicien. Une incertitude supplémentaire qui pourrait encore renforcer les espoirs du PSG.
Dans un match où chaque détail peut faire basculer la qualification, le PSG observe attentivement l’évolution de la situation. Si le forfait de Joelinton est déjà acté, l’éventuelle absence d’un autre cadre de Newcastle pourrait offrir au PSG un avantage non négligeable, à condition de le concrétiser sur le terrain mercredi soir.