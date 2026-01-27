Un forfait annoncé à Newcastle, bonne nouvelle pour le PSG ?

Cette ultime journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions oppose deux équipes installées dans le top 8 provisoire. Le PSG et Newcastle abordent cette rencontre avec le même objectif : s’imposer pour valider un billet direct pour les huitièmes de finale. Devant son public, le PSG sait qu’un succès au Parc des Princes renforcerait son statut et confirmerait sa montée en puissance sur la scène européenne.

Mais face aux champions d’Europe en titre, Newcastle doit composer avec un contexte moins favorable. Alors que le PSG arrive avec un groupe compétitif, les Magpies voient leur entrejeu fragilisé à l’approche de ce choc décisif. Une donnée qui pourrait peser lourd face à un PSG habitué à exploiter la moindre faille adverse.