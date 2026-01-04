PSG, Lucas Chevalier dépité pour ses débuts

Le contexte actuel au PSG illustre parfaitement le fameux adage selon lequel le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fin 2025, Lucas Chevalier semblait avoir reculé dans la hiérarchie des gardiens. Luis Enrique lui avait en effet préféré Matvey Safonov lors de plusieurs rencontres majeures, que ce soit en Ligue 1 face à Rennes et Metz, en Ligue des champions contre l’Athletic Bilbao, ou encore lors de la finale de la Coupe Intercontinentale. Une situation délicate pour Lucas Chevalier, déjà confronté à une adaptation exigeante dans la capitale.

Mais le scénario a brutalement changé. La grave blessure de Matvey Safonov, fracturé à la main lors d’un match contre Flamengo, a redistribué les cartes. Avec une indisponibilité estimée entre cinq et six semaines, le gardien russe laisse un vide que Lucas Chevalier est appelé à combler. Malgré la présence de Renato Marin, aligné en Coupe de France, tout indique que Lucas Chevalier sera désormais titulaire lors des prochaines échéances du PSG.