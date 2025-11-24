PSG, la volte-face inattendue de Luis Enrique pour Victor Osimhen

Du côté de la Turquie, la situation est également claire : Galatasaray refuse toute négociation hivernale, souhaitant conserver sa pièce maîtresse au moins jusqu’à la fin de la saison. Le club reste toutefois conscient qu’une offre majeure pourrait tout modifier dans les mois à venir, indique Foot01. Si Victor Osimhen exprime le souhait de découvrir un nouveau projet, l’équilibre économique pourrait pousser les dirigeants à revoir leur position. Cette hypothèse alimente naturellement les discussions entre Paris et son entourage.

L’intérêt européen renforce d’ailleurs la complexité du dossier. Le FC Barcelone suit lui aussi l’évolution de l’attaquant, cherchant un successeur crédible à Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin prochain. Ce contexte met en relief la portée du revirement de Luis Enrique, qui voit désormais dans Victor Osimhen une opportunité sportive et non plus un risque. Le joueur pourrait devenir l'une des figures les plus convoitées de l’été 2026.