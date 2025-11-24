Alors que Luis Enrique semblait avoir définitivement tranché sur l’avenir offensif de son équipe, un retournement inattendu vient bouleverser l’équilibre établi. Les discussions internes prennent une nouvelle tournure, et un nom longtemps écarté refait soudain surface : Victor Osimhen. Ce changement de perspective surprend autant qu’il intrigue, révélant des tensions sportives et des besoins plus profonds qu’annoncé. À l’approche du mercato, cette volte-face rebat les cartes et ouvre un scénario totalement imprévu au Paris Saint-Germain.
PSG, la volte-face inattendue de Luis Enrique pour Victor Osimhen
- AFP
Luis Enrique donne enfin son aval pour Victor Osimhen
Depuis plusieurs mois, le PSG étudie la possibilité d’un renfort offensif majeur, et la réflexion s’est longtemps heurtée au refus exprimé par Luis Enrique. Ce dernier ne voulait pas intégrer Victor Osimhen dans son vestiaire, jugeant son tempérament incompatible avec l’équilibre du groupe. Les performances en baisse de Gonçalo Ramos ont cependant inversé la dynamique, poussant l’entraîneur à reconsidérer son jugement. Les contacts entretenus par Luis Campos avec l’attaquant, aujourd’hui à Galatasaray, ont ainsi retrouvé un intérêt concret au sein de la direction.
Selon les informations rapportées par Ekrem Konur, le PSG étudie désormais sérieusement l’idée d’un recrutement dès l’été prochain, preuve que Luis Enrique n’écarte plus un tel profil. Cette évolution apparaît comme la conséquence directe des limites observées dans l’animation actuelle. Victor Osimhen redevient ainsi une option crédible, surtout si un départ de l’actuel numéro neuf parisien venait à se confirmer. Le changement de posture ouvre un nouveau scénario dans la planification sportive.
- Getty Images Sport
Le PSG se heurte à la fermeté de Galatasaray pour Osimhen
Du côté de la Turquie, la situation est également claire : Galatasaray refuse toute négociation hivernale, souhaitant conserver sa pièce maîtresse au moins jusqu’à la fin de la saison. Le club reste toutefois conscient qu’une offre majeure pourrait tout modifier dans les mois à venir, indique Foot01. Si Victor Osimhen exprime le souhait de découvrir un nouveau projet, l’équilibre économique pourrait pousser les dirigeants à revoir leur position. Cette hypothèse alimente naturellement les discussions entre Paris et son entourage.
L’intérêt européen renforce d’ailleurs la complexité du dossier. Le FC Barcelone suit lui aussi l’évolution de l’attaquant, cherchant un successeur crédible à Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin prochain. Ce contexte met en relief la portée du revirement de Luis Enrique, qui voit désormais dans Victor Osimhen une opportunité sportive et non plus un risque. Le joueur pourrait devenir l'une des figures les plus convoitées de l’été 2026.
- AFP
Le PSG en position de force dans le dossier Osimhen
Les forces en présence ne se valent toutefois pas en termes de moyens. Le PSG possède une marge budgétaire bien supérieure à celle du Barça et peut envisager une offre très difficile à refuser pour Galatasaray. À cela s’ajoute la capacité du club à proposer un salaire de haut niveau à Victor Osimhen, ce qui place Paris dans une position privilégiée. La nouvelle position de Luis Enrique renforce encore cette tendance et donne au dossier une dimension stratégique majeure.
Reste à savoir si cet intérêt renouvelé débouchera réellement sur une signature. L’arrivée d’un tel avant-centre transformerait immédiatement l’organisation de l’équipe. Les conséquences seraient importantes pour des joueurs comme Barcola, Doué, Dembélé ou Kvaratskhelia, qui verraient leur statut évoluer. Pour Luis Enrique, ce choix représenterait un tournant marqué dans la composition de son attaque.
- AFP
Un été qui pourrait reconfigurer l’attaque parisienne
Les prochaines semaines confirmeront si la dynamique enclenchée autour de Victor Osimhen est durable ou simplement conjoncturelle. Les dirigeants souhaitent avancer de manière structurée, convaincus que le secteur offensif a besoin d’un nouveau souffle. L’implication directe de Luis Enrique dans cette réflexion donne du poids au projet et montre que les priorités évoluent à l’approche du mercato. Cette volonté marque un changement notable dans les plans initialement établis par le club.
Si Paris parvient à concrétiser sa cible, l’impact se ressentira immédiatement sur la hiérarchie interne. L’intégration de Victor Osimhen ne serait pas envisagée comme un pari, mais comme un acte fort destiné à consolider les ambitions nationales et européennes. La volte-face de Luis Enrique ouvre ainsi un chapitre totalement inédit et relance un feuilleton qui pourrait dominer l’actualité estivale.