Chevalier ou Safonov ? Le choix surprenant de Jérôme Rothen pour les buts du PSG

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a livré une analyse particulièrement sévère sur Lucas Chevalier, tout en valorisant Matvey Safonov. « La stabilité des gardiens est gage de réussite. On l’a vu avec Donnarumma. Avec lui, les performances étaient là. Quand il a enchaîné les bonnes performances il n’y a pas eu la question à se poser avec Safonov. Je suis extrêmement déçu de l'adaptation de Chevalier. Elle a du mal à se faire. Il a beaucoup de lacunes, et c'est pour ça que Safonov a eu sa chance. Safonov est deuxième gardien au départ. La hiérarchie a été très claire. A un moment, il y a un ras-le-bol de l’entraîneur, qui est là pour tirer le maximum d’une équipe qui se cherche un peu. »

Jérôme Rothen est allé encore plus loin dans sa démonstration, insistant sur l’impact immédiat de Matvey Safonov. « Il a lancé Safonov à la grande surprise. Il est ultra-performant. Le PSG lui doit la victoire en Coupe Intercontinentale. Les matchs d’avant, il avait été très rassurant aussi. Il dégage de la sérénité auprès de ses défenseurs, ce que Chevalier ne fait pas. Mais il devra passer plusieurs caps d’un coup. Si Safonov n’avait pas eu cette blessure, il aurait continué à jouer. C'est normal que Luis Enrique continue avec Safonov s'il est satisfait. Le premier match où il peut rejouer, il joue. Pour l’instant, Chevalier n’est pas encore prêt (...) En Coupe de France face au Paris FC, il a deux ballons. »