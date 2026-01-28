Ligue des champions : Le PSG exclu du top 8 après son match nul contre Newcastle !

Le Paris Saint-Germain revit son cauchemar européen. Alors qu’il occupait la 6e place ce matin, le club de la capitale a glissé à la 11e position du classement général de la Ligue des champions après son match nul concédé face à Newcastle (1-1) ce mercredi 28 janvier 2026. Cette contre-performance éjecte les hommes de Luis Enrique du Top 8 qualificatif pour les huitièmes de finale.

Un match sous le signe du gâchis

La soirée avait pourtant idéalement débuté au Parc des Princes. Malgré un penalty manqué dès la 4e minute par Ousmane Dembélé, le PSG a ouvert le score grâce à une frappe précise de Vitinha à l'entrée de la surface (8e). Dominateurs mais incapables de faire le break, les Parisiens se sont fait surprendre juste avant la pause : sur un coup franc lointain, Dan Burn a remisé de la tête pour Joe Willock, qui a égalisé de près (45e+2). En seconde période, l'impuissance offensive chronique du PSG a empêché tout changement au tableau d'affichage, malgré une possession de balle largement supérieure.

Le verdict des play-offs

Ce résultat condamne le PSG à disputer les barrages (play-offs) les 17/18 et 24/25 février 2026. En terminant 11e, le club parisien sera tête de série, ce qui lui offre l'avantage de recevoir au match retour. Le tirage au sort, prévu ce vendredi 30 janvier à midi, déterminera son futur adversaire. Selon les projections du classement final de la phase de ligue, le PSG a de fortes chances de tomber sur un adversaire qu'il connaît bien : l'AS Monaco.

Monaco, lourdement battue par le Real Madrid (6-1) lors de la journée précédente, et l'Olympique de Marseille (19e) devront également passer par ces barrages périlleux pour espérer rejoindre le tableau final. Pour le PSG, cette situation rappelle celle de la saison passée et confirme les difficultés persistantes du club à s'imposer sereinement dans ce nouveau format de ligue unique.