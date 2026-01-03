PSG, la déclaration provocante de Luis Enrique envers Lens

Deuxième de Ligue 1 à mi-parcours, le PSG (36 pts) a vu filer le titre honorifique de champion d’automne au RC Lens (1er, 40 pts), solide leader après sa large victoire à Toulouse (3-0), vendredi. Un scénario inhabituel pour un club habitué à dominer le championnat, mais que Luis Enrique assume pleinement. À quatre points des Lensois avant le derby contre le PFC (dimanche, 20h45), Paris paie une première moitié de saison marquée par l’irrégularité et un effectif rarement aligné au complet. Pour Luis Enrique, ce constat n’a rien d’injuste et doit servir de point d’appui pour la suite, ouvrant déjà la voie à une réponse attendue sur le terrain.

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique n’a pas cherché à minimiser la supériorité lensoise sur la phase aller. « Je pense qu'on a fait une bonne première partie de saison, mais Lens a été meilleur. Il faut s'améliorer pour gagner plus de points. Ce sera difficile pour toutes les équipes. On connaît la qualité de Lens et des autres équipes (à la lutte pour le titre). On en a conscience et ça nous motive. On veut gagner beaucoup de matchs », a-t-il déclaré. Un discours lucide, mais surtout mobilisateur, qui marque le début d’un bras de fer annoncé entre le PSG et le RC Lens pour la seconde partie de saison.