À Paris, l’heure n’est plus aux bilans flatteurs, mais à la remise en question assumée. Pour la première fois depuis longtemps, le Paris Saint-Germain termine la phase aller de Ligue 1 dans la peau du poursuivant, devancé par un rival plus constant. Loin de masquer cette réalité, Luis Enrique a choisi la franchise, presque la provocation. Conscient des manques, mais confiant dans le potentiel de son groupe, l’entraîneur parisien a envoyé un message clair : la seconde partie de saison sera celle de la réaction. Un avertissement direct adressé au RC Lens.
PSG, la déclaration provocante de Luis Enrique envers Lens
Luis Enrique reconnait la supériorité de Lens lors de la phase aller
Deuxième de Ligue 1 à mi-parcours, le PSG (36 pts) a vu filer le titre honorifique de champion d’automne au RC Lens (1er, 40 pts), solide leader après sa large victoire à Toulouse (3-0), vendredi. Un scénario inhabituel pour un club habitué à dominer le championnat, mais que Luis Enrique assume pleinement. À quatre points des Lensois avant le derby contre le PFC (dimanche, 20h45), Paris paie une première moitié de saison marquée par l’irrégularité et un effectif rarement aligné au complet. Pour Luis Enrique, ce constat n’a rien d’injuste et doit servir de point d’appui pour la suite, ouvrant déjà la voie à une réponse attendue sur le terrain.
En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique n’a pas cherché à minimiser la supériorité lensoise sur la phase aller. « Je pense qu'on a fait une bonne première partie de saison, mais Lens a été meilleur. Il faut s'améliorer pour gagner plus de points. Ce sera difficile pour toutes les équipes. On connaît la qualité de Lens et des autres équipes (à la lutte pour le titre). On en a conscience et ça nous motive. On veut gagner beaucoup de matchs », a-t-il déclaré. Un discours lucide, mais surtout mobilisateur, qui marque le début d’un bras de fer annoncé entre le PSG et le RC Lens pour la seconde partie de saison.
Un PSG amoindri mais toujours ambitieux
Luis Enrique a également tenu à replacer cette première partie de saison dans son contexte. Le technicien espagnol a dû composer avec de nombreuses absences, l’empêchant d’aligner régulièrement son équipe type. « Le championnat est toujours un objectif très clair. On n'a pas joué avec "l'équipe type" du PSG sur cette première partie de saison, c'est pour ça que je suis très fier de mes joueurs. Lens s'est aussi amélioré. Je ne vois pas seulement les résultats mais aussi comment joue l'équipe. Je me répète, le championnat est très important pour nous. On a besoin de tous nos joueurs », a-t-il insisté. Un message clair : la montée en puissance du PSG dépendra du retour de ses cadres, ce qui nourrit déjà les ambitions parisiennes.
Dans cette logique, Luis Enrique doit encore composer avec un effectif diminué. Achraf Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc, manquera notamment le derby face au Paris FC. Le coach parisien sera également privé de Kang-In Lee (cuisse gauche), Quentin Ndjantou (cuisse droite) et Matvey Safonov, touché à la main gauche. Autant d’absences qui illustrent les difficultés rencontrées par le PSG depuis plusieurs semaines. Mais pour Luis Enrique, ces contraintes ne sauraient servir d’excuse durable et appellent une réponse collective, prélude à une deuxième partie de saison plus agressive.
La gestion des gardiens, symbole de l’exigence de Luis Enrique
La situation des gardiens illustre parfaitement l’exigence instaurée par Luis Enrique. La blessure de Matvey Safonov, victime d’une fracture de la main face à Flamengo, devrait permettre à Lucas Chevalier de retrouver une place de titulaire. Interrogé sur sa gestion du portier français, Luis Enrique s’est montré fidèle à son approche directe. « Si j’ai eu une gestion et une méthodologie spécifique avec Lucas Chevalier ces dernières semaines ? Quand tu veux gérer un joueur de manière individuelle, les causeries collectives sont importantes, mais il y a aussi des moments particuliers avec les joueurs. Dans ce cas-là, avec Lucas Chevalier, je ne fais aucune causerie. Je ne fais rien de particulier », a-t-il expliqué, fidèle à sa méthode.
Luis Enrique a ensuite élargi son propos à l’ensemble du poste de gardien, soulignant la concurrence interne. « Je pense que les choses sont très claires pour moi : on a trois gardiens de très haut niveau, je suis très content, l’équipe l’est aussi. On veut avoir des joueurs de très haut niveau et si je dois juger les trois joueurs, Lucas, Safonov et Renato Marin : ils se donnent à 100% pour l’équipe. Ils montrent de la personnalité et du caractère quand les choses ne sont pas positives, et c’est une condition sine qua non pour un joueur du Paris Saint-Germain. » Un discours exigeant, qui résume l’état d’esprit insufflé par Luis Enrique avant d’attaquer la bataille face au RC Lens.