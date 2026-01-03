PSG - Paris FC : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un événement que la capitale attendait depuis près d'un demi-siècle. Ce dimanche soir (20h45) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC pour le premier derby parisien dans l'élite depuis 1979. Au-delà de l'enjeu sportif, ce match revêt une dimension symbolique immense, matérialisant la nouvelle rivalité institutionnelle qui agite la ville, avec un PFC ambitieux soutenu par la famille Arnault qui rêve de bousculer la hiérarchie. Pour marquer le coup et rappeler qui est le patron, le PSG présentera avant le coup d'envoi ses six trophées glanés en 2025, une démonstration de force face à un voisin encore en apprentissage mais qui ne vient pas en victime expiatoire.

Le PSG sous pression, Kvara incertain

Malgré cette opulence affichée, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Avec le RC Lens qui souffle dans sa nuque à seulement un point, les hommes de Luis Enrique doivent impérativement l'emporter pour reprendre les commandes de la Ligue 1. Mais l'infirmerie est pleine à craquer : Hakimi et Mbaye sont à la CAN, Safonov est blessé, et surtout, la star Khvicha Kvaratskhelia est très incertaine. Cette absence potentielle offre une occasion en or à Bradley Barcola, en quête de rachat, de briller lors d'un match de prestige. Dans les buts, le retour de Lucas Chevalier sera scruté de près, lui qui doit prouver qu'il a digéré sa période difficile.

Getty Images

Le PFC décimé mais porté par ses anciens

En face, le Paris FC traverse une tempête. Sans victoire depuis cinq matchs et glissant dangereusement au classement (14e), le promu doit en plus composer avec une cascade d'absences (Kebbal, Chergui, Krasso à la CAN, Lees-Melou blessé). Pourtant, Stéphane Gilli refuse de courber l'échine. Pour réaliser l'exploit, il comptera sur la motivation de ses "anciens parisiens", Kevin Trapp et Jonathan Ikoné, qui connaissent parfaitement les lieux et auront à cœur de jouer un mauvais tour à leur club formateur ou précédent. "D'ici quelques années, le PFC ne sera pas loin du PSG", a prévenu le coach, plantant le décor d'une rivalité appelée à durer.

Un tournant dans la saison

Ce derby inédit marque aussi le début d'un mois de janvier infernal pour le PSG, qui jouera sur tous les tableaux. Une victoire avec la manière lancerait idéalement cette série et permettrait d'affirmer la suprématie rouge et bleu sur la capitale. Pour le PFC, ramener un point du Parc serait un exploit fondateur pour son projet en Ligue 1. Entre histoire retrouvée, orgueil de clocher et urgence comptable, Paris s'apprête à vivre une soirée qui fera date.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Paris FC ?

La rencontre entre le PSG et le Paris FC sera à suivre ce dimanche 4 janvier 2026 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Paris FC

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

La rencontre entre le Paris SG et le Paris FC aura lieu ce dimanche 4 janvier 2026 à partir de 20h45, heure française, au Parc des Princes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Paris SG

Le PSG aborde le derby parisien contre le Paris FC sans mauvaise surprise majeure sur le plan médical. À la veille de la rencontre, Luis Enrique dispose d’un groupe globalement stable, marqué par l’absence de nouveaux blessés de poids.

Touché lors de la séance de vendredi, Khvitcha Kvaratskhelia est resté en salle samedi matin par précaution, mais sa présence dans le groupe n’est pas remise en cause. Le staff se veut rassurant sur l’état physique de l’ailier géorgien, attendu pour ce rendez-vous particulier.

En revanche, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou restent forfaits. Victimes de lésions musculaires avant la trêve, les deux joueurs poursuivent leur reprise individuelle, avec une indisponibilité encore estimée à plusieurs semaines pour le jeune attaquant français. Matveï Safonov, touché à la main gauche et encore immobilisé, manquera également ce derby, tout comme Martin James, malade.

En plus des blessés déjà recensés, le PSG doit aussi composer avec les absences liées à la CAN. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus avec le Maroc et le Sénégal, manquent à l’appel, privant Luis Enrique d’options importantes, notamment sur le plan athlétique et défensif.

Infos sur l'équipe du Paris FC

Le Paris FC devra faire sans Pierre Lees-Melou, absent pour plus d’un mois après une opération du tibia consécutive à sa blessure contractée à Lille fin novembre. Une perte importante dans l’entrejeu pour le club parisien.

L’effectif est également fortement amputé par la CAN, avec les absences de Samir Chergui, Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso, Moses Simon et Hamari Traoré, tous retenus avec leur sélection. À ces forfaits s’ajoutent des incertitudes autour de Pierre-Yves Hamel, diminué physiquement.

Dans ce contexte, Willem Geubbels est pressenti pour mener l’attaque, soutenu par un milieu remodelé autour de Jonathan Ikoné, Maxime Lopez, Vincent Marchetti, Adama Camara et Mathieu Cafaro. Un onze diminué mais qui tentera d’exister face à un PSG lui aussi privé de plusieurs cadres.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

PSG Derniers matches PAR 1 1 Nul 0 Paris Saint-Germain 2 - 1 Paris FC

Paris Saint-Germain 1 - 1 Paris FC 3 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

Classement