Le PSG s’apprête à renouer avec la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45). Pour conclure la 17e journée, le club de la capitale reçoit le Paris FC au Parc des Princes, dans un derby francilien inédit à ce niveau. Une affiche symbolique, mais surtout stratégique dans la course au sommet. Avant ce rendez-vous, les Parisiens ont communiqué leur point médical, révélant plusieurs absences notables qui pèseront sur les choix de Luis Enrique.
Avant le derby face au Paris FC, le PSG dévoile son point médical
- AFP
Un contexte sportif sous pression
La victoire nette du RC Lens vendredi soir face à Toulouse (0-3) a légèrement rebattu les cartes. Leaders du championnat, les Lensois ont mis la pression sur leurs poursuivants. Le PSG, champion d’Europe en titre, n’a désormais plus vraiment de marge. Un faux pas face au Paris FC pourrait créer un premier écart significatif.
Dans ce contexte, le staff parisien doit gérer un effectif diminué, entre blessures et obligations internationales.
La CAN prive Paris de deux éléments
Luis Enrique devra d’abord composer sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Les deux joueurs se trouvent actuellement avec leur sélection, engagée à la Coupe d’Afrique des nations. Une absence attendue, mais qui réduit les options, notamment sur le plan athlétique et dans les couloirs.
Ces forfaits s’ajoutent à une liste déjà bien fournie, officialisée dans le communiqué médical publié à la veille du match.
Un point médical fourni et précis
Le PSG a détaillé la situation de plusieurs joueurs indisponibles. Le club précise notamment l’état de Lee Kang-In, Matvey Safonov, Quentin Ndjantou et Martin James.
« Kang-In Lee travaille individuellement suite à sa lésion musculaire de la cuisse gauche. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite, Quentin Ndjantou sera indisponible ces prochaines semaines. Matvey Safonov effectue un travail adapté suite à sa fracture de la main gauche. Malade, Martin James reste au repos », indique le club.
Autant de profils qui manqueront à l’appel pour ce derby, à des degrés divers.
Une absence remarquée dans le communiqué
Un détail n’a pas échappé aux observateurs : David Boly, touché à la cheville lors du match de Coupe de France face à Fontenay, ne figure pas dans le point médical. Un signe encourageant sur son état ou une simple prudence de communication, alors que le staff affine ses derniers choix.
Face au Paris FC, le PSG devra donc s’appuyer sur ses forces disponibles, gérer ses absences et répondre présent dans un contexte tendu. Le derby ne laisse jamais de place à l’improvisation.