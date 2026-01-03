Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

Avant le derby face au Paris FC, le PSG dévoile son point médical

À quelques heures d’un derby très attendu, Paris avance masqué. Entre enjeux sportifs et infirmerie bien remplie, l’équation se complique.

Le PSG s’apprête à renouer avec la Ligue 1 ce dimanche soir (20h45). Pour conclure la 17e journée, le club de la capitale reçoit le Paris FC au Parc des Princes, dans un derby francilien inédit à ce niveau. Une affiche symbolique, mais surtout stratégique dans la course au sommet. Avant ce rendez-vous, les Parisiens ont communiqué leur point médical, révélant plusieurs absences notables qui pèseront sur les choix de Luis Enrique.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Paris FC crest
Paris FC
PAR
0