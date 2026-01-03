Avant le derby face au Paris FC, le PSG dévoile son point médical

La victoire nette du RC Lens vendredi soir face à Toulouse (0-3) a légèrement rebattu les cartes. Leaders du championnat, les Lensois ont mis la pression sur leurs poursuivants. Le PSG, champion d’Europe en titre, n’a désormais plus vraiment de marge. Un faux pas face au Paris FC pourrait créer un premier écart significatif.

Dans ce contexte, le staff parisien doit gérer un effectif diminué, entre blessures et obligations internationales.